- Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Damiana Krępy, znanego wielu jako Bas Tajpan, mieszkańca naszego miasta, wyjątkowego artysty, a przede wszystkim dobrego człowieka - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Dąbrowy Górniczej. - Bas Tajpan był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również osobą o wielkim sercu. Zawsze gotów do pomocy innym, angażował się w życie miasta i wspierał tych, którzy tego potrzebowali.

"Kochał życie, ludzi i przede wszystkim swoją rodzinę – żonę i dzieci, którym oddawał całe swoje serce. Wszyscy wierzyliśmy, że wygrał raz na zawsze walkę z nowotworem, jednak choroba powróciła nagle i odebrała go nam w sposób niespodziewany" - wspomina go Marcin Bazylak.

Bas Tajpan był wykonawcą muzyki z pogranicza reggae, hip-hopu i raggamuffin. Występował z zespołami takimi jak 13 Chilli Pół Fuksa, HaiHaieR, Mustafarai, Ushat Sound System oraz wieloma artystami, byli to m. in. Miuosh, Peja czy Fokus. Prowadził również solową działalność artystyczną, którą rozpoczął pod koniec lat 90. Jego pasją, oprócz muzyki były klocki Lego. Widzowie TVN mogą go pamiętać z pierwszej edycji programu "Lego Masters".

"Dobry człowieku! Biła od Ciebie niespotykana energia!" - pożegnał artystę Peja, z którym wielokrotnie współpracował. "Dziękuję Ci za uśmiech, dobroć i wszystko czym obdarzyłeś nas przez te lata. Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim. R.I.P. Bas Tajpan Nie zapomnimy!" - czytamy w poście w mediach społecznościowych.