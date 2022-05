Zmarł Andy "Fletch" Fletcher z Depeche Mode

"Fletch" urodził się w 1961 roku w Nottingham, a następnie przeniósł się do Basildon, gdzie pod koniec lat 70. wraz z Martinem Gorem i Vincem Clarke'iem założył zespół Composition Of Sound. Po dołączeniu wokalisty Dave'a Gahana grupa zmieniła nazwę na Depeche Mode – napisał brytyjski "The Guardian".