Zatrzymany przez policję 50-letni Clifton Williams napadł i pobił Steve'a Buscemiego na Manhattanie 8 maja - przekazała nowojorska policja stacji CNN. "Pogotowie ratunkowe przetransportowało ofiarę do szpitala NYC Health and Hospitals/Bellevue w stabilnym stanie w celu leczenia siniaków, obrzęku i krwawienia w lewym oku" - podano w komunikacie.

Kilka dni później aktor przekazał swoim fanom podziękowania za wsparcie oraz życzenia powrotu do zdrowia. Wyraził jednak wielki żal, że stał się obiektem nieuzasadnionej agresji podczas spaceru w swoim rodzinnym mieście - Nowym Jorku.

Z oświadczenia policji dla CNN wynika, że Williams usłyszał zarzuty napaści na dwie osoby, a sąd na Manhattanie wyznaczył mu kaucję w wysokości 50 tys. dolarów (ok. 195 tys. zł - red.). Władze nie ujawniły personaliów drugiej poszkodowanej osoby. Wiadomo, że to 22-letni mężczyzna, którego Williams napadł 10 minut przez Buscemim. Policja wskazała także, że oba incydenty miały miejsce na Third Avenue.