Adam Ferency "niedysponowany" podczas spotkania w Świdnicy. "To był przypadek"

Adam Ferency "niedysponowany" w Świdnicy

Gdy prowadząca rozmowę dopytywała o to, co Ferency chciałby, żeby teatr dawał widzom, aktor - jak podaje portal - odpowiedział: - Mnie się zdaje, żeby naprawdę nie głosować na Kaczyńskiego. Nie głosujcie na Kaczyńskiego, błagam.

- Jestem smutnym facetem. Uważam, że życie jest złe, a ludzie są okropni. Ja nie wierzę w Boga, wiecie? No i co mam zrobić? Okropnie się czuję. Nie wierzę w Boga, w związku z tym myślę sobie "jak tu żyć?" Powiem wam tak: można żyć bez wiary w Boga, tak, żeby kochać ludzi. Ale ja nie lubię ludzi. Wiecie? – wyznał aktor.

"Nie będziemy komentować sytuacji"

Sam Ferency w rozmowie z Onetem stwierdził: - Organizatorka przerwała to spotkanie, uzasadniając to moją niedyspozycją. Fakt, byłem nietrzeźwy. Bardzo tego żałuję. To był przypadek. Ta sytuacja nie powinna się zdarzyć. Ale tak się czasami zdarza.