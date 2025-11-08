Znikają z ulic polskich miast jeden po drugim. "Zjadły mnie opłaty, utargi nie rosły"

Coraz mniej kiosków na ulicach polskich miast Źródło: tvn24.pl, Krzysztof Kochański

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Szanowni klienci. Po 13 latach prowadzenia kiosku jestem zmuszona zakończyć działalność. Podwyżki opłat sprawiają, że nie mam szans na dalsze jego prowadzenie. Nie była to łatwa decyzja i jest mi bardzo przykro i smutno. Dziękuję za zakupy, rozmowy, radość. Poznałam tutaj wiele wspaniałych osób i nawiązałam znajomości, które pozostaną na zawsze. Kiosk będzie czynny do 31.12.2023 lub do sprzedaży całego towaru".

Ogłoszenie tej treści zawisło pod koniec grudnia 2023 roku na kiosku pani Anity, który prowadziła przez 13 lat na toruńskim Rubinkowie.