Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane

Świadkowie o akcji policji

W środę w akcji w pobliżu Warlubia w powiecie świeckim (województwo kujawsko-pomorskie) do dyspozycji funkcjonariuszy policji były dwa śmigłowce - Black Hawk oraz Bell.

- W czasie jednego z zatrzymań użyto granatu hukowo-błyskowego, co z pewnością zwróciło uwagę osób postronnych. Nie mamy informacji o tym, żeby funkcjonariusze skorzystali z broni palnej - zaznaczył w środę po godzinie 14.40 komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dodał, że w działaniach policjantów z CBŚP wspierali kontrterroryści z BOA. Zaznaczył, że o szczegółach akcji będzie mógł powiedzieć dopiero po jej zakończeniu.

- Spodziewamy się, że już w czwartek przekażemy informacje o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Ze względów na bezpieczeństwo i skuteczność działań nie podajmy informacji o użytych siłach i środkach - zaznaczał Wrześniowski.

Trzy osoby zatrzymane

W czwartek informację o akcji CBŚP potwierdziła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Dodała, że zatrzymano trzy osoby - Polaka i dwóch cudzoziemców.

- Zatrzymań dokonało CBŚP na terenie powiatu świeckiego. Sprawa dotyczy przestępczości narkotykowej, zlikwidowano laboratorium narkotykowe. W czwartek z udziałem zatrzymanych zostaną przeprowadzone czynności - przekazała prokurator Calów-Jaszewska.

