Kujawsko-Pomorskie

Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane

W akcji wykorzystano śmigłowce
Świadkowie o akcji policji
Po akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego "BOA" w powiecie świeckim (Kujawsko-Pomorskie) zatrzymano trzy osoby. Jak informuje prokuratura, to Polak i dwóch obcokrajowców. Zatrzymania mają związek z przestępczością narkotykową.

W środę w akcji w pobliżu Warlubia w powiecie świeckim (województwo kujawsko-pomorskie) do dyspozycji funkcjonariuszy policji były dwa śmigłowce - Black Hawk oraz Bell.

- W czasie jednego z zatrzymań użyto granatu hukowo-błyskowego, co z pewnością zwróciło uwagę osób postronnych. Nie mamy informacji o tym, żeby funkcjonariusze skorzystali z broni palnej - zaznaczył w środę po godzinie 14.40 komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Rząd przyjął projekt
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Rząd przyjął projekt

BIZNES

Dodał, że w działaniach policjantów z CBŚP wspierali kontrterroryści z BOA. Zaznaczył, że o szczegółach akcji będzie mógł powiedzieć dopiero po jej zakończeniu.

- Spodziewamy się, że już w czwartek przekażemy informacje o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Ze względów na bezpieczeństwo i skuteczność działań nie podajmy informacji o użytych siłach i środkach - zaznaczał Wrześniowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Setki kilogramów klefedronu

Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Setki kilogramów klefedronu

WARSZAWA
Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane

Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane

WARSZAWA

Trzy osoby zatrzymane

W czwartek informację o akcji CBŚP potwierdziła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Dodała, że zatrzymano trzy osoby - Polaka i dwóch cudzoziemców.

- Zatrzymań dokonało CBŚP na terenie powiatu świeckiego. Sprawa dotyczy przestępczości narkotykowej, zlikwidowano laboratorium narkotykowe. W czwartek z udziałem zatrzymanych zostaną przeprowadzone czynności - przekazała prokurator Calów-Jaszewska.

pc

Autorka/Autor: bż, mm/ gp, tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: zdjęcie od świadka

CBŚPPolicjaPrzestępstwaNarkotykiKujawsko-Pomorskie
