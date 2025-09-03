Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji

Gmina Warlubie (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Google Earth

W akcji w pobliżu Warlubia w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie) do dyspozycji funkcjonariuszy policji są dwa śmigłowce - Black Hawk oraz Bell.

- W czasie jednego z zatrzymań użyto granatu hukowo-błyskowego, co z pewnością zwróciło uwagę osób postronnych. Nie mamy informacji o tym, żeby funkcjonariusze skorzystali z broni palnej - zaznaczył w środę po godzinie 14:40 kom. Wrześniowski.

Akcja w toku

Dodał, że w działaniach policjantów z CBŚP wspierają kontrterroryści z BOA. Zaznaczył, że o szczegółach akcji będzie mógł powiedzieć dopiero po jej zakończeniu.

- Spodziewamy się, że już w czwartek przekażemy informacje o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Ze względów na bezpieczeństwo i skuteczność działań nie podajmy informacji o użytych siłach i środkach - zaznacza kom. Krzysztof Wrześniowski.

