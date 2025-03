Wybuch gazu w bloku. Z futryn wypadły okna i drzwi

czytaj dalej

Premier Donald Tusk zaapelował we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie rozporządzenia zawieszającego prawo składania wniosków o azyl. - Cały czas czekamy na pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - mówił na posiedzeniu rządu.