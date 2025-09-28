Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Ukradli seniorowi 80 tysięcy złotych, wpadli w ręce policji. Nagranie

Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Toruń. Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Źródło: KMP w Toruniu
Policjanci z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo. W ich samochodzie znajdowało się prawie 80 tysięcy złotych, które przekazał im wcześniej zmanipulowany przez nich senior. Sprawcy usłyszeli zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i tymczasowo aresztował ich na trzy miesiące.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek (22 września) w województwie zachodniopomorskim. Policjanci pojechali w okolice Koszalina. To właśnie tam miało dojść do kolejnej przestępstwa z udziałem podejrzanych, którzy byli na celowniku policji. Wcześniej, w maju, mieli oni oszukać w ten sam sposób mieszkankę Złejwsi Małej w powiecie toruńskim. Kobieta przekazała nieznajomemu mężczyźnie 55 tysięcy złotych.

Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Źródło: KMP w Toruniu

- Na miejscu zatrzymali dwóch mężczyzn, posiadających przy sobie równowartość niemal 80 tysięcy złotych w polskiej i obcej walucie. Podejrzewani kompletnie nie spodziewali się, że są na celowniku policji. Kryminalni ustalili, że chwilę wcześniej, mieszkający w okolicy senior stracił właśnie kwotę odpowiadającą tej zabezpieczonej w aucie zatrzymanych. Pokrzywdzony został podobnie jak seniorka ze Złejwsi Małej zmanipulowany przez telefon i przekonany, że pomaga bliskiej osobie, która spowodowała wypadek komunikacyjny - przekazała aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Źródło: KMP w Toruniu

Zarzuty i areszt dla podejrzanych

Zatrzymani to 59-letni mieszkaniec Torunia oraz 44-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Z ustaleń śledczych wynika, że torunianin miał stać za oszustwem w Złejwsi Małej.

W środę (24 września) sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi im nawet 8 lat więzienia.

Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwo
Źródło: KMP w Toruniu

- Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratury weryfikują, czy mężczyźni nie stali jeszcze za innymi przestępstwami popełnianymi na terenie naszego kraju. Kryminalni nie wykluczają kolejnych zatrzymań i uzupełnienia zarzutów - poinformowała aspirant Bocian.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Toruniu

Udostępnij:
TAGI:
ToruńKujawsko-PomorskieoszustwoZachodniopomorskie
Czytaj także:
pogoda
"Niezwykle intensywna ulewa w krótkim czasie". Cztery osoby nie żyją
METEO
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Izraelski nalot w mieście Gaza; 27 września 2025 rok
21 punktów Trumpa. Plan, który "otwiera drogę"
Świat
imageTitle
Holenderski piłkarz kończy karierę dwa lata po ataku serca na boisku
EUROSPORT
Telewizyjna ekipa reporterska nagrała poszukiwanego mężczyznę
Reporter opowiadał o poszukiwanym mężczyźnie. Ten przeszedł za jego plecami
Świat
GettyImages-2237101044
Polacy zaskoczeni. Czesi wyrównali w meczu o brąz
RELACJA
imageTitle
Będzie nowy mistrz w Cheltenham. Murphy sprawił lanie Selby'emu
EUROSPORT
Bualoi
Przyjdzie wcześniej, niż prognozowano. Ewakuacje, odwołane loty
METEO
Michał Przedlacki
"Ostatnie pięć kilometrów to był horror"
Paulina Dera
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Pomogli Holendrzy i Niemcy
Polska
Kadr z filmu "Ministranci"
Taki werdykt zdarza się rzadko. Zaskakujący? Nie do końca
Kultura i styl
imageTitle
Mistrz świata rusza po obronę tytułu i rewanż za niedawne upokorzenie
EUROSPORT
Ulewy na Kubie
Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata
METEO
Książę Harry przed sądem w Londynie na rozprawie apelacyjnej ws. ochrony
Książe Harry dementuje plotki po wizycie u króla. "Czysta fikcja"
Świat
Trasa przechodzenia huraganu Humberto
Wiatr do 260 km/h. Huragan Humberto przybrał na sile
METEO
Teheran, Iran
Sankcje wobec Iranu znów obowiązują. Przywrócone po 10 latach
Świat
imageTitle
Błysk Pajor w derbach Barcelony
EUROSPORT
Witenberg
Statuetka "swoje waży". To "ciężar pracy całej ekipy filmowej"
Kultura i styl
imageTitle
Kolejny błysk formy polskiego skoczka. Został liderem cyklu
EUROSPORT
Głosowanie w Kiszyniowie
Trwają wybory w Mołdawii. "Moskwa zaakceptuje tylko dwa scenariusze"
Świat
Donald Trump podczas posiedzenia jego gabinetu
"Świętowanie zbrodni to nie patriotyzm". Indianie potępiają decyzję Pentagonu
Świat
W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne
Wybory w Mołdawii, porażka siatkarzy, Hołownia o swojej przyszłości
TO WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, pogoda
Niedziela jednym da słońce, a innym chmury
METEO
Rodzenie ze znieczuleniem
Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...
Katarzyna Górniak
imageTitle
Polka wskazała przyczynę niepowodzenia. "Nikt nie chciał przejąć inicjatywy"
EUROSPORT
imageTitle
Mizerny hit ekstraklasy. Cracovia uratowała się w końcówce
EUROSPORT
Piotr Domalewski "Ministranci" (Złote Lwy, najlepszy scenariusz, nagroda publiczności)
Gdyńskie Złote Lwy dla "Ministrantów". Lista laureatów
Kultura i styl
Donald Trump
Trump zapowiada wysłanie wojska do miasta "zdewastowanego wojną"
Polska
imageTitle
Fabiański ma nowego trenera
EUROSPORT
Góra lodowa A23a. Zdjęcie satelitarne z 11 września 2025 roku
Ostatnie chwile niegdyś największej góry lodowej świata
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica