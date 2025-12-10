Odłożył dwie maczety, wyjął nóż i zaatakował policjanta

Do zdarzenia doszło w Toruniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek (9 grudnia) po godzinie 9 policjanci z Torunia otrzymali zgłoszenie o "sprawcy gróźb karalnych".

- Na miejscu drzwi otworzył im podejrzany 55-latek z maczetami w obu dłoniach. Policjanci polecili odrzucić mu te niebezpieczne przedmioty. Przekazali, że są policjantami, chwytając jednocześnie za broń służbową - zrelacjonowała aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Chciał ugodzić policjanta nożem

Mężczyzna odłożył maczety i po chwili, podczas zakładania kajdanek zaatakował jednego z policjantów ukrytym przy nadgarstku nożem, próbując wbić go w brzuch policjanta. Został obezwładniony. Policjant nie odniósł obrażeń.

- 55-latek przed sądem odpowie nie tylko za groźby, lecz także za atak na policjanta z użyciem niebezpiecznego narzędzia - przekazała Bocian.

Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD