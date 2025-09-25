Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

O krok od tragedii na przejściu dla pieszych. Nagranie

Toruń. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych
Toruń. O krok o tragedii na przejściu dla pieszych
Źródło: KWP w Bydgoszczy
O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Toruniu. Kierowca samochodu osobowego wjechał na przejście, po którym szła grupa młodzieży. Dzięki ich czujności nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na ulicy Podgórskiej w Toruniu. Na nagraniu, które trafiło do policjantów widać, jak kierujący autem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy znajdowali się na pasach.

- Wjechał na pasy, po których szła grupa młodzieży. W ostatniej chwili dwie młode dziewczyny, które szły jako pierwsze, zatrzymały się. W ten sposób uniknęły potrącenia - podała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Toruń. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych
Toruń. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych
Źródło: KWP w Bydgoszczy

Policjanci ustalili i dotarli do kierującego. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. 

Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami

Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami

Potężna ciężarówka wyprzedza na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych

Potężna ciężarówka wyprzedza na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych

- Tego typu zachowanie, to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego - skomentowała aspirant sztabowy Lewicka-Waszak.

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy

ToruńPolicjaWypadkiKujawsko-Pomorskie
