O krok od tragedii na przejściu dla pieszych. Nagranie

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na ulicy Podgórskiej w Toruniu. Na nagraniu, które trafiło do policjantów widać, jak kierujący autem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy znajdowali się na pasach.
- Wjechał na pasy, po których szła grupa młodzieży. W ostatniej chwili dwie młode dziewczyny, które szły jako pierwsze, zatrzymały się. W ten sposób uniknęły potrącenia - podała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Policjanci ustalili i dotarli do kierującego. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.
- Tego typu zachowanie, to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego - skomentowała aspirant sztabowy Lewicka-Waszak.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy