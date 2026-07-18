Kujawsko-Pomorskie Drzewo na jezdni doprowadziło do tragedii. Nie żyje 19-latka Oprac. Mateusz Czajka |

W wypadku w Brzozie zginęła 19-latka Źródło wideo: KM PSP w Toruniu

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W sobotę około godz. 3.30 w miejscowości Brzoza na DK 91 doszło wypadku. - 21-letni mężczyzna, który kierował autem marki BMW, najechał na leżące na jezdni drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka - powiedziała nam o wstępnych ustaleniach podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Na zdjęciach udostępnionych przez toruńską komendę straży pożarnej widać, że samochód znajduje się na poboczu. Prawdopodobnie więc po uderzeniu w drzewo kierowca osobówki zjechał z jezdni.

W Wypadku w Brzozie zginęła 19-latka Do wypadku przyczyniło się drzewo na jezdni Źródło zdjęcia: KM PSP w Toruniu Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala W wypadku zginęła 19-latka Źródło zdjęcia: KM PSP w Toruniu

W samochodzie jako pasażer siedział jeszcze 19-latek. Kierowca i pasażer zostali przetransportowani do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w sprawie. Jak informuje policja, 21-latek był trzeźwy.

Źródło: Google Maps