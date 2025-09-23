Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Reanimowała seniora, który zasłabł na ulicy. "Bardzo się stresowałam"

kmp toruń
Policjanci reanimowali mężczyznę
Źródło: TVN24
Mieszkaniec Torunia zasłabł na ulicy. Świadkowie zawiadomili przejeżdżający w pobliżu patrol policji. Gdy 89-latek przestał oddychać, policjantka przeprowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek po południu w okolicy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Jeden z przechodniów poprosił przejeżdżający tamtędy patrol o interwencję. Okazało się, że chodzi o seniora, który zasłabł na ulicy.

"Początkowo mężczyzna oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył i oddech ustał. Sierżant Zuzanna Sadecka bez chwili wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie starszy posterunkowy Michał Borkowski poinformował dyżurnego o zaistniałej sytuacji i wiedząc, że w pobliżu znajduje się stacja pogotowia ratunkowego, pobiegł tam, by wezwać pomoc" - opisują policjanci.

Pomoc policjantki i przechodniów

Policjantce pomagali dwaj świadkowie, którzy pomogli jej ułożyć mężczyznę. 89-latek odzyskał oddech, jednak po chwili jego stan znów się pogorszył. Wówczas Sadecka wznowiła resuscytację, udało jej się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny.  

"Mundurowa, oprócz prowadzenia reanimacji, zadbała również o komfort psychiczny 89-latka, pozostając przy nim i monitorując jego stan aż do przybycia zespołu ratownictwa. Kilka minut później medycy przejęli dalszą opiekę nad 89-letnim mężczyzną" - czytamy w komunikacie toruńskiej policji.

- W pierwszej kolejności sprawdziłam drożność dróg oddechowych, mężczyzna oddychał, lecz jego stan nagle się pogorszył i przystąpiłam do masażu serca. Bardzo się stresowałam, aczkolwiek najważniejsze dla mnie wtedy było ratowanie ludzkiego życia. Myślę, że każdy policjant, wstępując do policji, marzy o uratowaniu ludzkiego życia - opowiedziała policjantka w rozmowie z TVN24. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Toruń

Udostępnij:
Czytaj także:
shutterstock_2399702935
Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne
BIZNES
Dua Lipa
Dua Lipa miała zwolnić swojego agenta. W tle kontrowersyjny zespół
Kultura i styl
onz trump pap
"ONZ po prostu nie działa". Trump o "pustych słowach"
Świat
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Zsunie się na nas arktyczny chłód. Możliwe przymrozki
METEO
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Sikorski i Nawrocki razem w ONZ. "Sesję czas zacząć!"
Polska
Panama City
Od Panamy do Wietnamu. Zaskakujący ranking
BIZNES
Paweł Szefernaker
Jak było z notatką? Szefernaker ucieka, Błaszczak kluczy
Polska
Autonomiczny minibus BB-1
Autonomiczny minibus będzie jeździć po cmentarzu
Wrocław
Siedziba ONZ
30 milionów SMS-ów w minutę. Udaremnili potencjalną "katastrofę"
Świat
2025-09-22T193125Z_2_LWD702522092025RP1_RTRWNEV_C_7025-PEOPLE-STYLES-MARATHON-0021
Harry Styles pod pseudonimem pobiegł w berlińskim maratonie
Martyna Nowosielska-Krassowska
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Zmiany przedrakowe u co czwartego badanego. "Nie mieli żadnych objawów"
Zdrowie
Asteroida w pobliżu Ziemi
Wielki krater na dnie Morza Północnego. Wiemy już, jak powstał
METEO
pap_20250225_0WW
Paraliż producenta aut, dostawcy biją na alarm. Groźba bankructw
BIZNES
Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 w powiecie skierniewickim
Dramatyczna walka o życie dziecka. Co się działo na tej autostradzie?
Piotr Krysztofiak
Ministerstwo Zdrowia
Niewidzialna epidemia. "Poruszamy się wolniej, mamy mniejszą wydolność"
Piotr Wójcik
Międzynarodowy Trybunał Karny. Haga, Holandia
Trzy kraje wycofują się z Międzynarodowego Trybunału Karnego
Świat
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Nieszczęśliwy wypadek. Dziewczynka spadła z pierwszego piętra
Lubuskie
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Wyrok
WARSZAWA
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
Reakcja Sejmu na reportaże "Czarno na Białym". Pytania do szefa kancelarii
Polska
WOT
Terytorialsi szukają szczątków pocisków. Akcja w trzech powiatach
Polska
Sternicy zostali ukarani mandatami
Pływali skuterami po wodach Rosji. Słono za to zapłacą
Trójmiasto
Pal Jonson
Szef MON: Mamy prawo bronić naszej przestrzeni. Również siłą
Świat
shutterstock_2525331429
Niemiecki gigant wstrzymuje inwestycję w Polsce. Wskazuje powody
BIZNES
Kontrola wagi, otyłość, dieta
Niedowaga groźniejsza od nadwagi. To wnioski naukowców
Zdrowie
Premier Donald Tusk
Zmiana w sprawie granicy z Białorusią. Premier ogłosił decyzję
Polska
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem
Kraków
Hongkong. Przygotowania na nadejście tajfunu Ragasa
Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę
METEO
Policja niemiecka
Rolnik dokonał makabrycznego odkrycia. Nowy trop w sprawie
Świat
imageTitle
"Trzeba brać to, co daje życie". Bartosz Zmarzlik specjalnie dla Eurosportu
EUROSPORT
Szaleńcza jazda na jednym kole przez Wrocław
Szaleńcza jazda na jednym kole przez Wrocław. Tuż przed radiowozem
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica