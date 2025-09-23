Reanimowała seniora, który zasłabł na ulicy. "Bardzo się stresowałam"

Policjanci reanimowali mężczyznę Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek po południu w okolicy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Jeden z przechodniów poprosił przejeżdżający tamtędy patrol o interwencję. Okazało się, że chodzi o seniora, który zasłabł na ulicy.

"Początkowo mężczyzna oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył i oddech ustał. Sierżant Zuzanna Sadecka bez chwili wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie starszy posterunkowy Michał Borkowski poinformował dyżurnego o zaistniałej sytuacji i wiedząc, że w pobliżu znajduje się stacja pogotowia ratunkowego, pobiegł tam, by wezwać pomoc" - opisują policjanci.

Pomoc policjantki i przechodniów

Policjantce pomagali dwaj świadkowie, którzy pomogli jej ułożyć mężczyznę. 89-latek odzyskał oddech, jednak po chwili jego stan znów się pogorszył. Wówczas Sadecka wznowiła resuscytację, udało jej się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny.

"Mundurowa, oprócz prowadzenia reanimacji, zadbała również o komfort psychiczny 89-latka, pozostając przy nim i monitorując jego stan aż do przybycia zespołu ratownictwa. Kilka minut później medycy przejęli dalszą opiekę nad 89-letnim mężczyzną" - czytamy w komunikacie toruńskiej policji.

- W pierwszej kolejności sprawdziłam drożność dróg oddechowych, mężczyzna oddychał, lecz jego stan nagle się pogorszył i przystąpiłam do masażu serca. Bardzo się stresowałam, aczkolwiek najważniejsze dla mnie wtedy było ratowanie ludzkiego życia. Myślę, że każdy policjant, wstępując do policji, marzy o uratowaniu ludzkiego życia - opowiedziała policjantka w rozmowie z TVN24.