Kujawsko-Pomorskie

Chłopiec w samej bieliźnie na balkonie. Jego matka pijana spała

Pijana opiekowała się siedmioletnim synem
Do zdarzenia doszło w powiecie mogileńskim (woj. kujawsko-pomorskie)
Źródło: Google Earth
Policjanci dostali zgłoszenie o chłopcu, który w samej bieliźnie jest na balkonie jednego z bloków w miejscowości Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie). Funkcjonariusze weszli do mieszkania przez drzwi balkonowe. W środku spała matka chłopca. Była pijana.

Zgłoszenie o chłopcu policjanci dostali w czwartek o godzinie 10.40. Siedmiolatek w samej bieliźnie był na balkonie na parterze jednego z bloków.

"Krótko przed przybyciem służb ratowniczych chłopiec wszedł z powrotem do mieszkania i zamknął za sobą drzwi balkonowe, jednak po chwili je otworzył. To umożliwiło wejście i sprawdzenie wnętrza lokalu. W środku znajdowała się 44-letnia matka chłopca, która spała" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

Pijana kobieta opiekowała się siedmioletnim synem
Pijana kobieta opiekowała się siedmioletnim synem
Źródło: KPP w Mogilnie

Matka była pijana

Funkcjonariusze sprawdzili na miejscu trzeźwość 44-letniej kobiety. Okazało się, że miała w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.

Dziecko bez obrażeń zostało przekazane pod opiekę rodzinie. 44-latka została zatrzymana. Jak przekazała policja, wszystkie materiały wkrótce trafią do sądu, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną chłopca.

Kobiecie może grozić nawet 5 lat więzienia.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: KPP w Mogilnie

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mogilnie

Katowice

