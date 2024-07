Śmiertelny strzał podczas policyjnej akcji, decyzja prokuratury

24-letni Maciej O. zginął w swoim mieszkaniu w Straszynie na Pomorzu w czasie akcji Centralnego Biura Śledczego Policji. Miał on strzelić z broni automatycznej do policjanta, a wtedy policjantka użyła służbowej broni. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Maciej O. strzelił do policjanta z broni automatycznej, jak się później okazało, raniąc go w rękę. Wówczas współdziałająca z nim funkcjonariuszka strzeliła z broni służbowej do napastnika, raniąc go śmiertelnie. W interwencję zaangażowana była większa grupa policjantów, ale w kluczowym momencie w pomieszczeniu z Maciejem O. byli tylko policjantka i policjant.