Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Śledztwo w sprawie zabiegu syna senatora. Decyzja ministra Żurka

|
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Tomasz Lenz wykluczony z partii. Szef klubu KO: decyzję podjęto po kontroli NFZ
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratur generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że sprawdzi, czy w śledztwie dotyczącym zabiegu syna senatora Tomasza Lenza nie doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich. Wątpliwości dotyczą między innymi zabezpieczenia telefonu dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i możliwego ustalania źródeł informacji dziennikarza Wirtualnej Polski.

Chodzi o zabieg, który przeszedł w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim niepełnoletni syn senatora Tomasza Lenza. Według ustaleń dziennikarzy został on przeprowadzony bez kolejki i poza procedurami.

"Prokurator zabezpieczył telefon dyrektora placówki w Aleksandrowie Kujawskim, bo z bilingów wynikało, że ten łączył się z reporterem Wirtualnej Polski" - napisał w środę portal wp.pl. Jak wskazano, miało do tego dojść w toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy postępowania w sprawie udzielenia reporterowi tego portalu - Michałowi Janczurze - informacji o zabiegu nieletniego syna senatora Tomasza Lenza, który odbył się w połowie marca br. w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.

Dziennikarze: prokuratura szuka informatorów

Janczura jako pierwszy opisał nieprawidłowości, do jakich miało dość podczas zabiegu, któremu poddany został syn senatora - wówczas KO - Tomasza Lenza. W artykule portalu wskazano między innymi, że zabieg ten miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki. 

W środowym materiale wp.pl poinformowała, że policjanci działający na polecenie bydgoskiej prokuratury już wcześniej chcieli dowiedzieć się, kto był źródłem informacji, które zostały opublikowane przez portal w kwietniu. "Oczywiście odmówiliśmy: do ochrony źródeł zobowiązuje nas prawo prasowe" - podkreślił portal.

Żurek: "Dowiaduję się o tym z mediów"

Podczas środowego briefingu prasowego w Warszawie Waldemar Żurek był pytany przez dziennikarzy, czy jako prokurator generalny miał informację o tym, że prokuratura "dobiera się do bilingów" dziennikarza wp.pl i "tropi jego informatorów".

- Takiej informacji nie miałem, (...) muszę przyznać, że ja się dowiaduję o tym z mediów - mówił minister Żurek. Zaznaczył przy tym, że prokurator generalny nie wie o wszystkich śledztwach i działaniach operacyjnych służb, czy też zleceniach prokuratorów w każdej sprawie.

Żurek podkreślił, że jest zwolennikiem wolności mediów, a jako były sędzia ma świadomość tego, czym jest tajemnica dziennikarska. - Są takie fundamenty: tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi, tajemnica dziennikarska. Ja bym chciał, żeby demokratyczne państwo szanowało przestrzeganie właśnie tych tajemnic — powiedział Żurek.

W późniejszym wpisie na X Żurek dodał, że fundamentami demokratycznego państwa prawa są także wolność słowa oraz prawo obywateli do informacji.

"Dlatego wraz z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem podjęliśmy działania, aby zbadać, czy nie doszło do naruszeń praw i wolności obywatelskich" - napisał Żurek, odnosząc się do działań podjętych przez prokuraturę w sprawie ujawnienia informacji o zabiegu syna senatora. "Wszystkie doniesienia medialne muszą zostać rzetelnie sprawdzone. Zbadamy tę sprawę" - zapewnił prokurator generalny.

Senator i dyrektor wykluczeni ze struktur

Sytuacja ujawniona w kwietniu przez wp.pl doprowadziła do wykluczenia senatora z Koalicji Obywatelskiej i jej klubu parlamentarnego. Oprócz Lenza KO wykluczyła ze swoich szeregów także Mariusza Trojanowskiego - działacza lokalnych struktur w powiecie aleksandrowskim, a zarazem dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

W oświadczeniu z 7 kwietnia Tomasz Lenz zapewniał, że zabieg jego syna przeprowadzili w szpitalu lekarze pełniący tego dnia dyżur, a wszystkie czynności odbyły się zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.

W kolejnym oświadczeniu, opublikowanym w formie nagrania internetowego, senator i jego żona przekonywali, że dokumentacja dotycząca zabiegu 13-latka znajduje się w ich posiadaniu, a także u kontrolerów NFZ i w Izbie Lekarskiej w Toruniu. Zarzucili dyrektorowi szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, że przekazuje mediom informacje sugerujące brak dokumentacji. Zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przez niego przestępstwa. Ostatecznie zawiadomienie zostało złożone.

Dyrektor placówki przedstawił natomiast ustalenia wewnętrznej komisji powołanej do zbadania sprawy. Jak informował, komisja natrafiła na dokument, który miał być przerabiany lub uzupełniany. Chodziło o książkę wpisów lekarskich oddziału, w której informację o zabiegu odręcznie dopisano na doklejonej stronie.

W bydgoskiej prokuraturze okręgowej toczą się obecnie dwa postępowania w sprawie zdarzenia w aleksandrowskim szpitalu. Pierwsze z nich dotyczy podejrzenia przeprowadzenia zabiegu syna Lenza "poza kolejnością i z naruszeniem obowiązujących procedur". Drugie postępowanie, z zawiadomienia Lenza, dotyczy zaś podejrzenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej oraz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

"Próba obejścia tajemnicy dziennikarskiej"

Biuro Rzecznika Prawo Obywatelskich poinformowało we wpisie na portalu X, że sprawę - jak wskazano - dotyczącą "możliwości naruszenia tajemnicy dziennikarskiej w związku z działaniami organów ścigania", Sylwia Gregorczyk-Abram podjęła w środę z urzędu.

Sprawę skomentował także adwokat Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. „To próba obejścia tajemnicy dziennikarskiej w białych rękawiczkach” - czytamy we wpisie opublikowanym przez HFPC na X. Siemaszko dodał w nim, że „jeżeli organy ścigania mają wiedzę, że telefon zawiera informacje objęte tajemnicą, mają prawny obowiązek zastosowania szczególnej procedury i uzyskania zgody sądu”.

Wypowiedź Tomasza Lenza w Sejmie w sprawie wątpliwości wokół zabiegu jego syna
Źródło: TVN24
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Waldemar ŻurekProkuraturaKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Sztuczna inteligencja
Od dzisiaj można składać skargi na AI. "Bardzo ciekawa regulacja, unikalna w Europie"
BIZNES
morze czarne statek shutterstock_2600765719
Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji
BIZNES
imageTitle
"To epidemia". Kontuzja goni kontuzję na początku sezonu NBA
EUROSPORT
Donald Tusk - Szymon Hołownia
"Premier musiał go przytemperować". Rozgrywki w koalicji
Marcin Złotkowski
Marihuanę postanowili zapalić przed siedzibą straży miejskiej
Palili przed siedzibą strażników miejskich. To nie były "zwykłe papierosy"
WARSZAWA
portfel euro shutterstock_2066875919
Bank Światowy alarmuje. Ceny surowców mają jeszcze wzrosnąć
BIZNES
Zderzenie w Potyczy
Nie ustąpił pierwszeństwa, doszło do zderzenia
WARSZAWA
"Nie kupuj, adoptuj"
Agata Adamek adoptowała Malwę. "Coś mi podpowiedziało, że to musi być mój pies"
Polska
imageTitle
Drakońska kara dla krewkiego piłkarza Radomiaka
EUROSPORT
Cyklon Arnab dotarł do Indii
Ofiary śmiertelne i ogromne zniszczenia. Arnab uderzył
METEO
Szpital w Legnicy
Zgwałcił trzyletnią córkę partnerki. Usłyszał wyrok
Wrocław
hospicjum
Nowoczesne leki nie wystarczą. Pierwszy taki raport pokazuje dlaczego
Agata Daniluk
gaz palnik ogien shutterstock_2659035005
Najwyższe ceny od czterech lat. Co czeka Europę zimą
BIZNES
imageTitle
Poznaliśmy oficjalne hasło igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028
Najnowsze
Bolsonaro przybywa na lotnisko Opa-locka Executive Airport na Florydzie
Tak wyglądała ucieczka Bolsonaro. Kluczowa rola brata
Świat
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Zabójstwo w Tychach. Zatrzymano jedną osobę
Katowice
Miejsce w Gilowicach, gdzie ulica Zakopiańska "przełamuje się", za tym wzniesieniem zginął 12-letni Maks
Znak zniknął przez przypadek. 12-letni Maks nie żyje
Małgorzata Goślińska
Lwowska Rada Obwodowa
Uchwała w sprawie roku UPA nie weszła w życie
Katowice
Służby ratunkowe na miejscu zderzenia dwóch pociągów w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo
Dlatego doszło do katastrofy w Hiszpanii. Jest oficjalny komunikat
Znicze, jesień, Wszystkich Świętych
U jednych chłód, u innych - ciepło. Pogoda na Wszystkich Świętych
METEO
Mercedes samochody
Mercedes tnie koszty i stawia na USA. Co z Chinami
BIZNES
Atak w POLREGIO
Zaatakował kierownika pociągu, załoga zatrzasnęła napastnika w wagonie. Nagranie
Wrocław
Icchak Herzog
W Izraelu policzono większość głosów. Jest apel prezydenta
Świat
imageTitle
Coraz mniej niespodzianek. Które Polki pojadą na mistrzostwa Europy?
EUROSPORT
Kredyt umowa podpis dokument
Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"
BIZNES
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Komisja wyborcza w USA zaatakowana przez "wrogi podmiot"
BIZNES
Wózek dziecięcy (zdjęcie ilustracyjne)
Chciała sprzedać wózek, zgłosiła się "kupująca", zadzwonił "pracownik banku"
WARSZAWA
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
"Napłynęły druzgocące wieści". Wpisy polskich polityków
Świat
Kable o łącznej długości ponad kilometra trafiły do punktu skupu złomu
Ukradł ponad kilometr kabli
WARSZAWA
Ruszył proces w sprawie wybuchu na Akademii Sztuki
Wybuch na uczelni, studentka zmarła. Rozpoczął się proces
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica