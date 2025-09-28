Uderzyli autem w drzewo, ranni to trzej brazylijscy piłkarze

Płowce. Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo Źródło: KP PSP w Radziejowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 6.45 na drodze krajowej numer 62 w Płowcach w powiecie radziejowskim.

- Oplem kierował 22-latek, który przewoził dwóch pasażerów. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo - poinformował aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy policji w Radziejowie.

Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo Źródło: KP PSP w Radziejowie

23-letni pasażer pojazdu z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kierowca był trzeźwy.

Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo Źródło: KP PSP w Radziejowie

Jak powiedział w rozmowie z tvn24.pl starszy kapitan Krzysztof Kozłowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, autem podróżowało trzech Brazylijczyków. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia i udzieleniu pomocy poszkodowanym.

Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo Źródło: KP PSP w Radziejowie

Poszkodowani są piłkarzami

Wiadomo, że poszkodowani to byli i obecni piłkarze Sparty Brodnica. Klub opublikował komunikat, w którym poinformował o stanie zdrowia zawodników.

"W niedzielę 28 września wczesnym rankiem doszło do wypadku samochodowego z udziałem trzech osób. Autem podróżowali zawodnicy Sparty – Brendon Pereira i Kayo Lopes oraz nasz były zawodnik – Pedro Guilherme, który kierował pojazdem. Dwójka naszych zawodników po sobotnim meczu w Wąbrzeźnie udała się w odwiedziny do Pedro i towarzyszyła mu w podróży na lotnisko, aby odwieźć jego ojca, który wracał do Brazylii. Podczas powrotu z lotniska doszło do wypadku – auto wypadło z jezdni i uderzyło w drzewo. W chwili zdarzenia wszyscy podróżujący byli trzeźwi" - czytamy w komunikacie.

Jeden z najciężej poszkodowanych z urazem kręgosłupa został przetransportowany do szpitala.

"Pedro oraz Brendon nie odnieśli większych obrażeń, natomiast Kayo Lopes w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Nasz zawodnik doznał poważnego urazu kręgosłupa. Przeszedł wczoraj operację, która przebiegła pomyślnie. Aktualnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i jest pod stałym nadzorem lekarzy, którzy kontrolują jego stan. Najbliższe dni będą kluczowe jeśli chodzi o zdrowie piłkarza" - podał w poniedziałek klub.

OGLĄDAJ: TVN24 HD