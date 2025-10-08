Doprowadzenie Kolumbijczyka do prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Świeciu zakończyła śledztwo w sprawie tragicznej bójki, do której doszło w nocy z 5 na 6 lipca w miejscowości Nowe w powiecie świeckim. W trakcie zdarzenia został ugodzony nożem 41-letni mieszkaniec, który zmarł na miejscu.

Śledczy ustalili, że wieczorem 5 lipca w lokalu w centrum miasta trwała zabawa taneczna. Brali w niej udział między innym Kolumbijczycy pracujący w miejscowych zakładach mięsnych. W nocy do lokalu przyszło także kilku mieszkańców Nowego.

Zarzut zabójstwa dla Kolumbijczyka

"Pomiędzy uczestnikami spotkania doszło do konfliktu i przepychanek, które szybko przerodziły się w bójkę, której uczestnicy wymieniali między sobą uderzenia, kopnięcia, wzajemnie się szarpali, popychali, okładali pięściami oraz rzucali w swoim kierunku szklane butelki. W pewnym momencie jeden z mężczyzn Richard O. zadał nożem cios w klatkę piersiową 41-letniemu mieszkańcowi Nowego. Pomimo wezwania na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego pokrzywdzony zmarł." - poinformowała Prokuratora Okręgowa w Bydgoszczy.

Prokuratura postawiła zarzuty 10 osobom. Siedmioro Kolumbijczyków i dwoje Polaków usłyszało zarzuty dotyczące udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Richard O. usłyszał natomiast zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie.

"Podejrzani zostali na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowani i nadal przebywają w jednostce penitencjarnej" - podała Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

