Z ciężarówki odpadło koło i uderzyło w samochód osobowy

Do zdarzenia doszło w piątek (26 września) o godzinie 9.10 na drodze krajowej numer 10 w powiecie moglieńskim.
"Od samochodu ciężarowego jadącego w kierunku Poznania odpadło z lewej tylnej osi koło i uderzyło w przód samochodu osobowego, w wyniku czego 34-letnia kierująca zjechała osobówką na pobocze i uderzyła w drzewo" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.
Kobieta nie odniosła obrażeń.
Policyjny apel
Policja apeluje do kierowców o regularne sprawdzanie mocowania kół w samochodach. "Zadbajmy o to szczególnie w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, kiedy będziemy wymieniać opony letnie na zimowe. Po wizycie w serwisie sprawdźmy właściwe dokręcenie śrub, aby w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom" - przekazała lokalna policja.
