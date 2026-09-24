Kujawsko-Pomorskie Nie żyje Katarzyna Zaczek. Radna miała 34 lata Oprac. Ewa Żebrowska |

Katarzyna Zaczek Źródło zdj. gł.: bydgoszcz.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W środę Rada Miasta Bydgoszczy przekazała informację o śmierci radnej Katarzyny Zaczek. Odeszła w wieku 34 lat. Z wykształcenia była prawniczką, wcześniej pracowała też jako reporterka telewizyjna.

Rozwiń

Prócz tych aktywności zajmowała się również aktorstwem i wystąpiła w kilku epizodycznych rolach. Widzowie mogą ją pamiętać z seriali takich, jak "Barwy szczęścia" czy "Leśniczówka".

W ostatnich miesiącach wycofała się z aktywności z powodu ciężkiej choroby. "Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z nimi w bólu po stracie", przekazała Rada Miasta.

Radną pożegnał też pochodzący z Bydgoszczy poseł Łukasz Schreiber. "Bardzo smuta informacja. Nie żyje Katarzyna Zaczek, Radna Miasta Bydgoszczy. Angażowała się w sprawy publiczne, chciała zmieniać świat na lepszy. Niestety, choroba i śmierć nadeszły zdecydowanie zbyt szybko. Cześć Jej pamięci!" - przekazał we wpisie na Instagramie.