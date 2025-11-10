Ciało kobiety w mieszkaniu. Zarzut dla jej partnera

Informację o zabójstwie 67-letniej kobiety w Janikowie otrzymaliśmy na Kontakt24. Zbrodnia miała miejsce w niedzielę. Jak informowała nas w poniedziałek aspirant sztabowa Izabella Drobniecka, oficer prasowa inowrocławskiej policji, funkcjonariusze zatrzymali wówczas 58-letniego konkubenta kobiety. Mężczyzna przebywał w mieszkaniu, w którym doszło do przestępstwa.
58-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy.
Zarzut zabójstwa
"Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie, mężczyzna został doprowadzony przez kryminalnych do prokuratury. Oskarżyciel zapoznał się z zebranym materiałem dowodowym i przedstawił mu zarzut zabójstwa" - poinformowała we wtorek Drobniecka.
Jak podkreśliła, policja i prokuratura zawnioskowały do sądu o tymczasowe aresztowanie 58-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku, decydując o trzymiesięcznym aresztowaniu mężczyzny. Grozi mu teraz dożywotnie więzienie.
Ciało kobiety, zgodnie z decyzją prokuratora, zostały zabezpieczone w zakładzie medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.
Autorka/Autor: ng, bp/tok, tam
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Inowrocławiu