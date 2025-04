Zwęglone ciało mężczyzny w mieszkaniu

Inowrocław. Tragiczny pożar w mieszkaniu Źródło: KW PSP w Toruniu

Tragiczny pożar w mieszkaniu w jednej z kamienic w Inowrocławiu. Podczas przeszukania strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny.

Do pożaru doszło we wtorek rano w mieszkaniu znajdującym się kamienicy przy ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu. To budynek wielorodzinny, trzykondygnacyjny.

Podczas przeszukania mieszkania, strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny.

m. Inowrocław, ul. Toruńska. Pożar w mieszkaniu, budynek wielorodzinny 3 kondygnacyjny, podczas przeszukiwania odnaleziono zwęglone ciało mężczyzny , ewakuowano 7 osób dorosłych w tym 3 dzieci, na miejscu 5 zastępów PSP. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) April 15, 2025 Rozwiń

Z budynku ewakuowano siedem osób, w tym troje dzieci.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny.

