W piwnicy wybuchł gaz. Nie żyje jedna osoba

Do zdarzenia doszło w powiecie chełmińskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Chełmnie przy ul. Kwiatowej doszło w środę do pożaru budynku mieszkalnego. - Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wiemy już o jednej ofierze śmiertelnej. To osoba w wieku ok. 40 lat. Trzy inne zostały także poszkodowane i z różnymi obrażeniami trafiły do szpitala - powiedziała rzeczniczka prasowa kujawsko-pomorskiej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska

Przekazała, że w budynku doszło do wybuchu gazu. Jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Na miejscu pracuje sześć zastępów Straży Pożarnej. Nie wiadomo jeszcze, czy konstrukcja budynku została uszkodzona.

OGLĄDAJ: Żurek: prezydent chce przypisać sobie władzę, której nie daje mu konstytucja