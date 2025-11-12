W piwnicy wybuchł gaz. Nie żyje jedna osoba

W Chełmnie przy ul. Kwiatowej doszło w środę do pożaru budynku mieszkalnego. - Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wiemy już o jednej ofierze śmiertelnej. To osoba w wieku ok. 40 lat. Trzy inne zostały także poszkodowane i z różnymi obrażeniami trafiły do szpitala - powiedziała rzeczniczka prasowa kujawsko-pomorskiej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Przekazała, że w budynku doszło do wybuchu gazu. Jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Na miejscu pracuje sześć zastępów Straży Pożarnej. Nie wiadomo jeszcze, czy konstrukcja budynku została uszkodzona.
Źródło: PAP
