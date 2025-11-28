Piesza zatrzymała się w ostatniej chwili. Policja szuka kierowcy

Bydgoszcz. Omal nie rozjechał pieszej. Policja szuka kierowcy Źródło: KWP Bydgoszcz

Do zdarzenia doszło miesiąc temu, 27 października około godziny 15 na ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

- Kierujący toyotą yaris nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, czym spowodował dla niej poważne zagrożenie. Wjechał na pasy, po których szła młoda dziewczyna. W ostatniej chwili zatrzymała się, dzięki czemu uniknęła potrącenia, a toyota pojechała dalej - relacjonuje Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

"To rażące łamanie przepisów"

Tą niebezpieczną sytuację nagrała kamera w jednym aut jadącym za toyotą. Film trafił na na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej". Policjanci, po obejrzeniu nagrania nie mieli wątpliwości. - To rażące łamanie przepisów ruchu drogowego - podkreśla Lewicka-Waszak.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie sprawcy tego wykroczenia. - Kierującemu grozi grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych, 15 punktów karnych oraz możliwość zatrzymania prawa jazdy - przekazuje Lewicka-Waszak.

