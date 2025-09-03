Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy Źródło: Google Earth

Jak poinformowała komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, ciężarówka uderzyła w fiata.

- Kierowca stracił panowanie nad tirem, uderzył w bariery, wpadł na pobocze, pojazd się zapalił. Kierujący i pasażer zdołali uciec, ale pojazd spłonął doszczętnie - przekazuje policjantka.

Ciężarówka stanęła w ogniu na S5 Źródło: KM PSP w Bydgoszczy

Pasażer ciężarówki został przetransportowany do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Policjantka dodała, że krótko przed godziną 9 przywrócono częściowo ruch. Ten odbywał się jednym pasem.

