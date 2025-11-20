Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

14-latek ugodzony nożem w galerii handlowej

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
14-latek ugodzony nożem w Bydgoszczy
Źródło: tvn24
W jednym z centrum handlowych w Bydgoszczy 14-latek został ugodzony nożem. Policja zatrzymała 21-latka. Raniony 14-latek trafił do szpitala.

Jak przekazała nadkomisarz Lidia Kowalska z komendy miejskiej w Bydgoszczy, zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem w centrum handlowym na ulicy Jagiellońskiej policja otrzymała około godziny 14. Pracownicy ochrony oświadczyli, że w jednej z kabin przebieralni zaatakowany nożem został 14-latek. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala

Kowalska dodała, że pracownicy ochrony na terenie sklepu ujęli 21-latka. Został przewieziony do komisariatu, gdzie miały być z nim prowadzone dalsze czynności w kierunku usiłowania zabójstwa.

Zatrzymany 21-latek był trzeźwy. Kowalska przekazała, że podejrzewanemu o usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet do dożywotniego więzienia. 14-latek został ugodzony w brzuch. Nie ma obecnie informacji, w jakim stanie się znajduje.

Autorka/Autor: kg

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

