Kujawsko-Pomorskie

Były poseł już nie jest starostą, PiS w koalicji z PSL

|
Paweł Szramka oddający głos podczas wtorkowego głosowania
Paweł Szramka został odwołany z funkcji starosty
Źródło: TVN24
Radni powiatu brodnickiego zagłosowali na sesji za odwołaniem z funkcji starosty byłego posła Pawła Szramki. Za było 13 radnych, przeciwko pięciu. Nowym starostą został dotychczasowy wicestarosta Arkadiusz Orłowski z Prawa i Sprawiedliwości, a wicestarostą Piotr Burkwicz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tym samym koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego stała się faktem. Dyskusja na sesji była bardzo burzliwa, padło wiele mocnych słów.
Kluczowe fakty:
  • We wtorek (2 grudnia) na sesji rady powiatu brodnickiego radni głosowali nad wnioskiem o odwołanie starosty Pawła Szramki.
  • Wniosek złożyła przed miesiącem grupa ośmiu radnych, którzy argumentowali go głównie tym, że starosta stracił zaufanie do pełnienia tej funkcji.
  • Dyskusja była bardzo burzliwa i obfitowała we wzajemne oskarżenia i uszczypliwości. Najlepszym tego przykładem była "wymiana uprzejmości" pomiędzy Pawłem Szramką a przewodniczącym rady powiatu Markiem Hildebrandtem.
  • Radni zdecydowali o odwołaniu Pawła Szramki stosunkiem głosów 13:5. W radzie powiatu utworzyła się nowa koalicja, w której prym wiodą teraz będące do tej pory w opozycji PSL i PiS. Nowym starostą został Arkadiusz Orłowski z PiS.

We wtorek (2 grudnia) o godzinie 10 rozpoczęła się sesja rady powiatu brodnickiego w sprawie odwołania z funkcji starosty Pawła Szramki. Zanim jednak radni przeszli do procedury głosowania odbyła się blisko trzygodzinna dyskusja. Jako jeden z pierwszych głos zabrał radny Wojciech Szulc z PiS, który referował wniosek o odwołanie starosty.

Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
