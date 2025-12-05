Były poseł już nie jest starostą, PiS w koalicji z PSL

Kluczowe fakty:
- We wtorek (2 grudnia) na sesji rady powiatu brodnickiego radni głosowali nad wnioskiem o odwołanie starosty Pawła Szramki.
- Wniosek złożyła przed miesiącem grupa ośmiu radnych, którzy argumentowali go głównie tym, że starosta stracił zaufanie do pełnienia tej funkcji.
- Dyskusja była bardzo burzliwa i obfitowała we wzajemne oskarżenia i uszczypliwości. Najlepszym tego przykładem była "wymiana uprzejmości" pomiędzy Pawłem Szramką a przewodniczącym rady powiatu Markiem Hildebrandtem.
- Radni zdecydowali o odwołaniu Pawła Szramki stosunkiem głosów 13:5. W radzie powiatu utworzyła się nowa koalicja, w której prym wiodą teraz będące do tej pory w opozycji PSL i PiS. Nowym starostą został Arkadiusz Orłowski z PiS.
We wtorek (2 grudnia) o godzinie 10 rozpoczęła się sesja rady powiatu brodnickiego w sprawie odwołania z funkcji starosty Pawła Szramki. Zanim jednak radni przeszli do procedury głosowania odbyła się blisko trzygodzinna dyskusja. Jako jeden z pierwszych głos zabrał radny Wojciech Szulc z PiS, który referował wniosek o odwołanie starosty.