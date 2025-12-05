Były poseł już nie jest starostą, PiS w koalicji z PSL

Kluczowe fakty:

We wtorek (2 grudnia) na sesji rady powiatu brodnickiego radni głosowali nad wnioskiem o odwołanie starosty Pawła Szramki.

Wniosek złożyła przed miesiącem grupa ośmiu radnych, którzy argumentowali go głównie tym, że starosta stracił zaufanie do pełnienia tej funkcji.

Dyskusja była bardzo burzliwa i obfitowała we wzajemne oskarżenia i uszczypliwości. Najlepszym tego przykładem była "wymiana uprzejmości" pomiędzy Pawłem Szramką a przewodniczącym rady powiatu Markiem Hildebrandtem.