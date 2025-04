Nestor, najstarszy rybołów w Polsce pod Barlinkiem Źródło: Komitet Ochrony Orłów

Kiedy rybołów pojawił się w gnieździe, wszyscy myśleli, że to migrant z Finlandii, bo takich obrączek, jaką miał na nodze, w Polsce nie stosowano od lat. Numery zniszczonego czasem pierścienia udało się odczytać dopiero po kilku dniach. Jak się okazało, to najstarszy odnotowany rybołów w Polsce. Ornitolog, który obrączkował go 23 lata temu, ma dziś 90 lat. To na jego cześć ptak dostał imię Nestor.

Pierwszy raz pojawił się w specjalnie stworzonym sztucznym gnieździe w okolicach Puszczy Barlineckiej pod Barlinkiem (woj. kujawsko-pomorskie) 9 kwietnia. Na nodze miał starą obrączkę, której numery ciężko było odczytać.

- Myśleliśmy, że to nie jest polski ptak, te obrączki już nie są stosowane. Myśleliśmy, że to rybołów z Finlandii i zaraz odleci, a on zaczął budować gniazdo, przynosić patyki - mówi dr Dariusz Anderwald, prezes Komitetu Ochrony Orłów. - Kilka dni poświęciliśmy na to, żeby ustalić, co to za obrączka. Po przeanalizowaniu kilkudziesięciu zdjęć złożyliśmy kod w całość i wyszło: BA00645, POLAND. Ciężko było nam w to uwierzyć. Wysłaliśmy to jeszcze do stacji ornitologicznej i potwierdziliśmy, że to polski rybołów. Obrączka była taka nietypowa, bo stara, z 2002 roku. Takich już nie stosujemy - dodaje.

BA00645 - najstarszy polski rybołów żyje pod Barlinkiem! Od 9 kwietnia sztuczne gniazdo na bts ORANGE w okolicach... Posted by Komitet Ochrony Orłów on Monday, April 14, 2025 Rozwiń

Dostał imię Nestor

Sztuczne gniazdo zbudowane jest przez ludzi na wieży bts na wysokości 60 metrów. Tylko dzięki zainstalowaniu tam kamery online dowiedzieli się, że zasiedlił je ten niezwykły gość.

Dariusz Anderwald mówi, że jest to "złoty strzał". Takich sztucznych gniazd dla rybołowów w Polsce jest tylko 40, w Puszczy Barlineckiej jedynie trzy.

- To niesamowite odkrycie, rybołów to skrajnie rzadki gatunek. Dziś jest w 24. kalendarzowym roku życia. A to migrant, on lata tysiące kilometrów. Nie wiemy, gdzie dokładnie, ale zimuje w Afryce. Co sezon pokonuje ogromny dystans. Żeby to zobrazować, proszę sobie wyobrazić, że wylatał za swojego długiego życia około 230 tys. km i zjadł około 4 tys. kg ryb - mówi prezes Komitetu Ochrony Orłów.

Musieli przeanalizować kilkadziesiąt zdjęć, żeby odczytać kod z obrączki Źródło: Komitet Ochrony Orłów

Najstarszy odnotowany rybołów na świecie jest z Wielkiej Brytanii, to samica w wieku 28 lat. Teraz w Polsce znaleźli 24-letniego samca.

Tego ptaka zaobrączkował, jako jedno z dwóch piskląt, Adam Mrugasiewicz w leśnictwie Smolary 24 czerwca 2002 roku. Ornitolog miał wtedy 67 lat, dziś ma 90. Na jego cześć rybołów dostał imię Nestor.

- Mimo sędziwego wieku ptak stara się zbudować gniazdo i czeka na partnerkę. Widać, że nie jest to jego ostatnie zdanie - dodaje dr Anderwald.