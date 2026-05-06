Kujawsko-Pomorskie Kara dla szpitala, w którym zabieg miał syn senatora KO

Szpital w Aleksandrowie Kujawskim o zabiegu syna senatora Lentza. "Nie do końca jak należy"

Kontrola została rozpoczęta po artykule Wirtualnej Polski, w związku z podejrzeniem, że zabieg został przeprowadzony bez kolejki i dokumentacji medycznej.

Jak poinformowała tvn24.pl Barbara Nawrocka, rzeczniczka prasowa Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrola zakończyła się negatywną oceną szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i nałożeniem kary w wysokości 134 tysięcy złotych. Lecznica może odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni.

- Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15.03.2026 r. przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w ww. oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przekazała Barbara Nawrocka.

Wątpliwości wokół zabiegu syna Tomasza Lenza

W artykule Wirtualnej Polski wskazano, że zabieg syna Tomasza Lenza miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki. Jak informował portal, polityk z synem pojawili się w szpitalu w niedzielę, ominęli izbę przyjęć, skierowali się do głównego wejścia, a stamtąd do pokoju zabiegowego na oddziale chirurgii. W udzielaniu pomocy medycznej mieli uczestniczyć ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie pełnili dyżur na innych oddziałach.

"W tym czasie powinni wykonywać zadania związane z pracą dyżurową. Lekarz anestezjolog powinien w opisanym czasie dyżurować na oddziale intensywnej terapii. Sytuacje, które umożliwiają opuszczenie miejsca dyżuru, określa się jako udzielanie pomocy medycznej w nagłych stanach zagrożenia życia pacjentom innych oddziałów szpitalnych" - poinformowała Wirtualna Polska, powołując się na odpowiedź szpitala.

Portal nie napisał, kto konkretnie był pacjentem, któremu wykonano zabieg, poinformował jedynie, że chodzi o krewnego senatora. Informację, że krewnym tym był syn Tomasza Lenza, podał później sam polityk w swoim oświadczeniu.

Dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski przyznał, że 15 marca w jego szpitalu odbył się zabieg w trybie nieplanowanym i pozakolejkowym. Podkreślił przy tym, że mogło dojść do naruszenia zasad.

Tomasz Lenz

