Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Kara dla szpitala, w którym zabieg miał syn senatora KO

|
Tomasz Lenz
Szpital w Aleksandrowie Kujawskim o zabiegu syna senatora Lentza. "Nie do końca jak należy"
Źródło: "Polska i Świat" TVN24
Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim i nałożył na lecznicę karę finansową. To pokłosie sprawy związanej z kontrowersjami wokół zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza.

Kontrola została rozpoczęta po artykule Wirtualnej Polski, w związku z podejrzeniem, że zabieg został przeprowadzony bez kolejki i dokumentacji medycznej.

Jak poinformowała tvn24.pl Barbara Nawrocka, rzeczniczka prasowa Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrola zakończyła się negatywną oceną szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i nałożeniem kary w wysokości 134 tysięcy złotych. Lecznica może odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni.

- Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15.03.2026 r. przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w ww. oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przekazała Barbara Nawrocka.

Wątpliwości wokół zabiegu syna Tomasza Lenza

W artykule Wirtualnej Polski wskazano, że zabieg syna Tomasza Lenza miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki. Jak informował portal, polityk z synem pojawili się w szpitalu w niedzielę, ominęli izbę przyjęć, skierowali się do głównego wejścia, a stamtąd do pokoju zabiegowego na oddziale chirurgii. W udzielaniu pomocy medycznej mieli uczestniczyć ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie pełnili dyżur na innych oddziałach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Afera wokół zabiegu syna polityka KO. Senator zapowiada drogę prawną

Afera wokół zabiegu syna polityka KO. Senator zapowiada drogę prawną

W niedzielę, bez kolejki i dokumentacji. Syn polityka na zabiegu w szpitalu

W niedzielę, bez kolejki i dokumentacji. Syn polityka na zabiegu w szpitalu

"W tym czasie powinni wykonywać zadania związane z pracą dyżurową. Lekarz anestezjolog powinien w opisanym czasie dyżurować na oddziale intensywnej terapii. Sytuacje, które umożliwiają opuszczenie miejsca dyżuru, określa się jako udzielanie pomocy medycznej w nagłych stanach zagrożenia życia pacjentom innych oddziałów szpitalnych" - poinformowała Wirtualna Polska, powołując się na odpowiedź szpitala.

Portal nie napisał, kto konkretnie był pacjentem, któremu wykonano zabieg, poinformował jedynie, że chodzi o krewnego senatora. Informację, że krewnym tym był syn Tomasza Lenza, podał później sam polityk w swoim oświadczeniu.

Dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski przyznał, że 15 marca w jego szpitalu odbył się zabieg w trybie nieplanowanym i pozakolejkowym. Podkreślił przy tym, że mogło dojść do naruszenia zasad.

Tomasz Lenz
Tomasz Lenz
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP

Udostępnij:
Tagi:
SzpitalKujawsko-Pomorskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
WARSZAWA
"Najważniejsze" dla strażaków jest wsparcie z powietrza
Pożar na Lubelszczyźnie przybiera na sile. "Tego się obawialiśmy"
Lublin
Matura 2026. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
Co było na maturze z angielskiego? Zobacz arkusze
Polska
Burza
Silnie wieje, niedługo zagrzmi. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
Brutalny faul, polała się krew. Sędziowie aż zmienili decyzję
EUROSPORT
Ojczym i matka Kamila przed sądem
Wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy
Katowice
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
Katarzyna Kędra
sędzia
"Naruszenie tego woła o pomstę do nieba". Stępień o sytuacji w TK
Polska
imageTitle
Była msza w jego intencji. Chce znów na ring
EUROSPORT
Grzegorz Ryś
Miał "naprawić krzywdy", zamiast tego "życzy obfitości Bożych łask"
Kraków
Trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Elon Musk
Astronomiczne żądania Muska. Spór z OpenAI
BIZNES
"To inwigilacja"? Co wiadomo o unijnej aplikacji do weryfikacji wieku
Koniec anonimowości w internecie? Co planuje UE
Gabriela Sieczkowska
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Wyższe kary za przestępstwa kryptowalutowe. Już znamy rządowy projekt
BIZNES
Donald Tusk
Decyzja ETPC w sprawie sędziów TK. Jest komentarz Tuska
Polska
Księżna Kate
Ogłosili plany księżnej. Pierwszy taki wyjazd od lat
Świat
Motocyklista wpadł do przydrożnego rowu
Ścigany motocyklista wjechał do rowu, potem schował się pod ciężarówką
Wrocław
Maszyna zamiast serca: niezwykły przypadek kardiochirurgów z USK
Dwa tygodnie bez działającego serca. Decyzja lekarzy była błyskawiczna
Zdrowie
Narges Mohammadi
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w trybie nagłym przewieziona do szpitala
Świat
Justyna Walczak z córką Marysią, chorą na zespół sercowo-twarzowo-skórny
Neurolog: wiele wrzucaliśmy do worka "autyzm". Dziś wiemy więcej
Zuzanna Kuffel
Karol Nawrocki
Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach
BIZNES
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Problemy sąsiada Polski. "Ponury nastrój się pogłębił"
BIZNES
Kilkudniowy łoszak znaleziony na posesji pod Sochaczewem
Znalazł łoszaka na posesji. Zwierzę nie mogło stanąć na nogach
WARSZAWA
imageTitle
Obrażał podczas meczu, ekspresowa reakcja. Zatrzymany 71-latek
EUROSPORT
Irańczycy idą obok antyamerykańskiego muralu na ulicy w Teheranie
Trwają rozmowy w sprawie zakończenia wojny. "Jesteśmy coraz bliżej"
Świat
Nie żyją dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Policja podejrzewała samobójstwo nastolatki. Okazało się, że było upozorowane
Poznań
Białołęcka pod wodą
Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu ulica zamienia się w jezioro. Wreszcie remont
WARSZAWA
Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego
Sztab kryzysowy z udziałem premiera. "Niepokojący element"
Lublin
MV Hondius u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka
Wyruszyli w rejs do najdalszych zakątów Ziemi. "Zamienił się w koszmar"
Świat
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica