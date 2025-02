Znęcał się nad matką i schorowaną siostrą. Miał już za to wyrok, ale w zawieszeniu

Na trzy miesiące do aresztu trafi 36-latek podejrzany o psychiczne i fizyczne znęcał się nad nieporadną ze względu na wiek matką i siostrą, która mierzy się z niepełnosprawnością. W ubiegłym roku mężczyzna był za to skazany, ale wtedy otrzymał karę w zawieszeniu.

- Sąd na wniosek śledczych aresztował tymczasowo 36-latka na trzy miesiące. Mężczyzna może trafić do więzienia na 12 lat – powiedziała rzecznik policji w Żywcu asp. szt. Mirosława Piątek. Policjantka relacjonowała, że kilka dni temu na komisariat w Gilowicach zgłosiła się 74-letnia matka mężczyzny, informując, że psychicznie i fizycznie pastwi się on nad nią oraz jej niepełnosprawną córką. Piątek poinformowała, że mężczyzna był już za to raz karany. - W sierpniu ubiegłego roku został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące, a w październiku usłyszał wyrok w zawieszeniu – podała Piątek.