Podpalił zabytkową willę i obserwował akcję gaśniczą

Sąd Rejonowy w Zakopanem uznał Jana S. winnym podpalenia zabytkowej wilii drewnianej w klasycznym stylu zakopiańskim - Dom Doktora. Wymierzył mu karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności i ponad 576 tys. zł nawiązki, którą ma wpłacić na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Wyrok nie jest prawomocny. Jan S. nie przyznał się do winy.

Pożar w budynku z 1898 roku, którego powstanie wiąże się ze Stanisławem Witkiewiczem, wybuchł w nocy 31 października 2023 roku. Dom był zamieszkały, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Jednocześnie znajdowała się w nim lokalna Galerii Sztuki Współczesnej.

Historyczną częścią galerii jest Muzeum Domowe, gdzie zgromadzono pamiątki rodzinne i dokumenty związane z historią czterech pokoleń rodziny Kraszewskich, a także narzędzia lekarskie z czasów doktora Kraszewskiego. Wacław Kraszewski, zasłużony dla Zakopanego lekarz i jeden z twórców Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był pierwszym właścicielem budynku. Galerię w 1993 roku utworzyła jego wnuczka, Magdalena Kraszewska.

Obserwował akcję gaśniczą

Śledczy ustalili, że Jan S. celowo podpalił końcową część korytarza drugiej kondygnacji budynku, po czym doszło do rozprzestrzeniania się ognia. Mężczyzna po podpaleniu, stojąc naprzeciw płonącego budynku, obserwował akcję gaśniczą.

Willa przetrwała

Spłonęła część dachu, poddasza i klatki schodowej. Ocalono jednak cenne zbiory – 80 dzieł sztuki, w tym obrazy Witkacego, Rafała Malczewskiego, Wincentego Wodzinowskiego i Aleksandra Augustynowicza, które trafiły do depozytu Muzeum Tatrzańskiego.

Mimo poważnych zniszczeń willa przy ul. Witkiewicza przetrwała. Budynek został zrekonstruowany. Dzięki ekspertyzie zleconej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i pomocy władz Zakopanego i społeczności lokalnej udało się odtworzyć m.in. gontowe zadaszenie.

Dom Doktora to jeden z najstarszych zachowanych przykładów stylu zakopiańskiego, wzniesiony w 1856 r. i rozbudowany w 1888 r. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Willa należała do lekarza i społecznika Wacława Kraszewskiego, a współcześnie mieści galerię sztuki współczesnej i izbę pamięci poświęconą doktorowi.