Do skandalicznej sytuacji doszło na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem. Do sieci trafił film, na którym widać, jak przerażony pies wyskakuje z kolejki linowej z wysokości kilku metrów. Z tyłu w innym wagoniku miał jechać jego właściciel z dwoma innymi czworonogami. Sprawą zajmuje się policja, a zarządca wyciągu zapowiada wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie konsekwencji. Nie wiemy, w jakim stanie jest zwierzę.

Pies sam na wagoniku, z tyłu właściciel

Nasz dziennikarz rozmawiał z autorem nagrania. - Ten pies siedział sam, wagonik nie był zabezpieczony w żaden sposób, a są dwie opcje zabezpieczenia - zamknięta kopuła lub pałąk. Ten pies nagle wyskoczył i było tylko słychać skowyt. Właściciel psa podróżował w następnej kolejce z dwoma psami na smyczy - opisuje pan Łukasz. Dodaje, że nie wie, co stało się z psem, który wyskoczył z wagonika. - Jak zjechaliśmy na dół, to w pewnym momencie pojawił się jakiś mężczyzna z kawałkiem linki wspinaczkowej, zamienił dwa słowa z obsługą i pobiegł w kierunku tego psa. Słyszeliśmy takie komentarze, że obsługa mówiła "o, następny hodowca" - relacjonuje nasz rozmówca. Pan Łukasz wskazuje na regulamin Ośrodka Szymoszkowa, a dokładnie na punkt 5, w którym jest mowa o korzystaniu z kolejki ze zwierzętami: "Psy można wprowadzać na teren Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa pod warunkiem stałego nadzoru, a także pod warunkiem stosowania krótkiej smyczy oraz kagańca. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt na obszar tras narciarskich w tym kolei krzesełkowej".

"Będą wyciągnięte konsekwencje"

Udało nam się porozmawiać z prezesem spółki zarządzającej kolejką Szymoszkową. - Sprawa na pewno zostanie wyjaśniona. Jeśli został złamany regulamin, to na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. To nie jest tak, że my tę sprawę gdzieś chcemy zatuszować i żeby temat zniknął bez wyjaśnienia. Musimy to wyjaśnić, żeby w przyszłości coś takiego się u nas nie powtarzało, to jest w interesie naszej stacji - powiedział w rozmowie z tvn24.pl prezes spółki zarządzającej stacją narciarską Jan Walkosz Jambor. Dodał, że jeszcze dzisiaj na stronie internetowej stacji pojawi się oświadczenie w tej sprawie.