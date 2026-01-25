Logo strona główna
Kraków

W Zakopanem wyczerpali limit sklepów z alkoholem

Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach jest już wypełniony - poinformował Urząd Miasta Zakopane. W mieście może funkcjonować maksymalnie 135 punktów sprzedających na wynos słabe alkohole i do 130 miejsc oferujących mocniejsze, jak wino czy wódkę. Przedsiębiorcy, którzy nie mają pozwolenia na taką sprzedaż, muszą poczekać, aż zwolni się dla nich miejsce na liście.

- Zawsze przed sezonem zimowym obserwujemy zwiększone zainteresowanie ze strony przedsiębiorców uruchamianiem sprzedaży alkoholu. Procedura uzyskania takiej koncesji jest jednak długotrwała. Wniosek analizuje komisja, a przedsiębiorcy muszą spełnić szereg obostrzeń, m.in. dotyczących odległości od innych punktów sprzedaży oraz od kościołów i szkół. Na ten moment limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach jest już wypełniony. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lokali, w których alkohol jest spożywany na miejscu – powiedział Mateusz Pajek z biura prasowego zakopiańskiego magistratu.

Kolejnych zezwoleń na razie nie będzie

Limit wynika z uchwały Rady Miasta Zakopane z 15 września 2022 r., która określa maksymalną liczbę punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu, takich jak np. sklepy spożywcze i monopolowe.

Zgodnie z uchwałą na terenie miasta może funkcjonować maksymalnie 135 punktów sprzedających napoje do 4,5 proc. alkoholu oraz piwo, 130 punktów oferujących alkohol o mocy powyżej 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa) oraz 130 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc., czyli tzw. alkoholi wysokoprocentowych, takich jak np. wódka.

W komunikacie skierowanym do przedsiębiorców magistrat podkreślił, że osiągnięcie ustawowego limitu oznacza brak możliwości wydawania kolejnych zezwoleń w tej kategorii do czasu jego ewentualnego zwolnienia lub zmiany przepisów.

Uchwała reguluje również maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli m.in. w restauracjach, barach i lokalach gastronomicznych. W tym przypadku limity wynoszą odpowiednio 320 zezwoleń dla napojów do 4,5 proc. alkoholu i piwa, 320 dla alkoholu o mocy powyżej 4,5 proc. do 18 proc. oraz 250 dla alkoholu powyżej 18 proc.

Nocna prohibicja w Zakopanem

W Zakopanem obowiązują także inne obostrzenia dotyczące sprzedaży alkoholu - tzw. nocna prohibicja. Na mocy odrębnej uchwały w mieście pod Giewontem w godzinach od 23.00 do 6.00 obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach czy na stacjach benzynowych. Ograniczenie nie obejmuje lokali gastronomicznych.

Celem wprowadzenia nocnej prohibicji było ograniczenie dostępności alkoholu w tych godzinach, zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców oraz ograniczenie liczby interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego i spoczynku nocnego.

Tatry Zakopane Podhale Alkohol Alkoholizm
