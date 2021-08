Wiózł nielegalny tytoń, podczas kontroli próbował uciec. Potrącił policjantów

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli we wsi Zabrzeż w powiecie nowosądeckim. Jak podaje policja, początkowo czynności przebiegały bez zakłóceń. Wszystko zmienić się miało, gdy jeden z mundurowych polecił 64-latkowi, by ten wysiadł z samochodu. To wtedy, jak relacjonuje policja, mężczyzna zdecydował się na ucieczkę. Uruchomił silnik i wrzucił wsteczny bieg. Jeden z funkcjonariuszy próbował, przez otwarte okno, dosięgnąć kluczyków w stacyjce, jednak nie udało mu się to i został pociągnięty przez jadący samochód.