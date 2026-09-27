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Kraków

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Trwa głosowanie

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Wybory prezydenta Krakowa. Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: trabantos/Shutterstock
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W niedzielę Krakowianie decydują w przedterminowych wyborach o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Lokale otworzyły się o godzinie 7. O urząd ubiega się siedmioro kandydatów.

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Głosowanie w stolicy Małopolski rozpoczęło się o godzinie 7 i potrwa do 21 w 454 obwodach. Do czasu zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą kary finansowe.

Karta wyborcza powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Jak oddać ważny głos?

Na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w polu przy nazwisku jednego z nieskreślonych kandydatów. Znak "X" oznacza co najmniej dwie przecinające się linie wewnątrz kratki. Postawienie znaku "X" przy więcej niż jednym nieskreślonym kandydacie spowoduje, że głos będzie nieważny.

Aby zagłosować w tych wyborach, wyborca musi być ujęty w stałym obwodzie głosowania na terenie Krakowa. W wyborach samorządowych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Zmiana obwodu wymaga aktualizacji stałego adresu w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Pierwsze wyniki będzie mieć miejska komisja wyborcza. Następnie będą one publikowane na stronie internetowej PKW.

Jeżeli w wyniku głosowania w niedzielę żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w drugiej turze.

Przedterminowe wybory konsekwencją referendum

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
KrakówWybory
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