Wynajmował mieszkanie młodym kobietom. Odpowie za gwałty i inne przestępstwa seksualne

Mieszkaniec Wrocławia (woj. dolnośląskie) odpowie przed sądem za "serię przestępstw o charakterze seksualnym". Ofiarami padały kobiety, które wynajmowały od podejrzanego mieszkanie. Policja apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych oraz świadków.

Jak podaje dolnośląska policja, do przestępstw dochodziło w latach 2009-2014, gdy podejrzany wynajmował wielopokojowe mieszkanie we Wrocławiu młodym kobietom. Ze względu na delikatny charakter sprawy policja nie podaje szczegółowych okoliczności.

"W ramach tego śledztwa, prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie łącznie sześć zarzutów dotyczących zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej, wykorzystania bezbronności i doprowadzenia do obcowania płciowego, znęcania się oraz oszustw" – czytamy w komunikacie. Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Art. 197 § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Ofiarami padały kobiety, które wynajmowały od podejrzanego mieszkanie Dolnośląska policja

Apel policji i prokuratury

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Uzasadnił go koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawą matactwa oraz grożącą podejrzanemu surową karą. Sąd przychylił się do wniosku.

Czytaj też: Łódź. Były pracownik "Filmówki" oskarżony o gwałt. Początek procesu

Mężczyzna odpowie za gwałty i inne przestępstwa seksualne Dolnośląska policja

Policja i prokuratura apeluje do osób, które przebywały w mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego we Wrocławiu przy ulicy Stawowej i miały z nim kontakt lub były świadkami przestępstw o zgłaszanie się. Kontaktować się można z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub Śląskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wini/tok

Źródło: TVN24 Kraków