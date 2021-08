Skoczył do wody, by ratować swojego psa, jego też porwał nurt rzeki

Mężczyzna chciał ratować swojego psa, ale i jego porwał wartki nurt Skawy. Nie był w stanie wydostać się z rzeki o własnych siłach. Przy pomocy lin wyciągnęli go strażacy i policjanci, trafił do szpitala.

26-latek wraz ze swoim ojcem i dwoma psami był na spacerze w rejonie rzeki. W pewnym momencie, jeden z czworonogów zerwał się ze smyczy, wskoczył do wody, po czym porwał go silny nurt Skawy. Mężczyzna rzucił się na pomoc swojemu pupilowi, jednak prąd okazał się zbyt silny. 26-latek doznał urazu głowy, mimo to udało mu się złapać za kamień wystający z wody. Czekał na pomoc.