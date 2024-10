Zakończyło się głosowanie w 7. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Mieszkańcy wybrali 91 zadań, których realizacji oczekują. Na ten cel władze regionu przeznaczyły 16 milionów złotych. Padł też rekord frekwencji – głosy oddało 380 tys. Małopolan.

Z 91 zwycięskich zdań 80 ma charakter regionalny, a 11 ogólnowojewódzki. Najwięcej, bo 70 projektów ma związek ze sportem.

Oprócz sportu w puli projektów do realizacji są również zadania o charakterze edukacyjnym, kulturowym i prozdrowotnym. Wszystkie mają być realizowane w przyszłym roku. W tej edycji zarząd Małopolski przeznaczył na budżet obywatelski 16 mln zł, z czego 8 mln zł na zadania regionalne i 8 mln zł na zadania ogólnowojewódzkie.

Jakie projekty wygrały?

Wśród projektów ogólnowojewódzkich prym wiedzie siatkówka – aż trzy projekty jej dotyczące zakwalifikowały się do realizacji. Mieszkańcy województwa mogą więc spodziewać się między innymi ogólnodostępnych zajęć sportowych i utworzenia Małopolskiej Akademii Siatkówki. Wsparcia doczekają się też lokalne kluby piłki ręcznej i nożnej.

Najkosztowniejszym zadaniem ogólnowojewódzkim jest "Bezpieczny pacjent w bezpiecznym szpitalu", dzięki któremu Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem może liczyć na "unowocześnienie bazy zabiegowej, poprawa doposażenia w sprzęt i urządzenia służące usprawnianiu mieszkańców Małopolski". Koszt projektu to milion złotych.

Wśród projektów regionalnych największą popularnością również cieszył się ten dedykowany młodym siatkarzom. Oprócz tego blisko milion złotych zostanie przeznaczone na 5 wyjazdów edukacyjno- krajoznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną do atrakcyjnych miejsc regionu krakowskiego, na zajęcia a haftu i szycia oraz na naukę pływania.

"Potrzebne są projekty ratujące życie"

Marszałek Małopolski Łukasz Smółka zwrócił uwagę, że realizowane będą projekty również z najmniejszych miejscowości, a wszystkie zadania są zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

- Często jest tak, że przy okazji spotkań uczniów czy studentów pojawiają się projekty z zakresu innowacji, czy bezpieczeństwa. Potrzebne są projekty ratujące życie, jak na przykład defibrylatory AED na remizach OSP. Młodzi ludzie są ważni na rynku pracy, stąd tak istotne są projekty edukacyjne, ale też chroniące środowisko i nasze regionalne tradycje - wyliczał Smółka.

W głosowaniu, które trwało od połowy maja do połowy czerwca wzięło udział rekordowe ponad 380 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że frekwencja wzrosła o 28 proc. w stosunku do poprzedniej edycji i o ponad 450 proc. w porównaniu z pierwszą edycją projektu.

Według przedstawionych statystyk niezmiennie, od kilku edycji, Małopolanie w przeważającej większości wybierają głosowanie w formie papierowej, poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urny. Tylko 5 proc. spośród wszystkich głosów stanowiły głosy elektroniczne.

Zrealizowano już 300 inicjatyw

Jak poinformowano rozpoczęło się już przyjmowanie pomysłów do kolejnej 8. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które potrwa do końca października. Do rozdysponowania jest – jak w poprzedniej edycji – 16 mln zł.

Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Do 14 marca 2025 roku zostanie opublikowana wstępna lista zadań przyjętych oraz odrzuconych wraz z uzasadnieniem. Ostateczna lista pojawi się po rozpatrzeniu odwołań, a głosowanie zaplanowane jest na wiosnę 2025 roku.

Do tej pory w ramach wszystkich edycji budżetu obywatelskiego województwa zrealizowano ponad 300 inicjatyw społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży, seniorów, a także do osób z niepełnosprawnościami.

Wśród nich były zakupy defibrylatorów AED, książkomatu i mebli ogrodowych dla czytelników biblioteki, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza do szpitala, budowa chodników przy drogach wojewódzkich, montaż nowoczesnego oświetlenia na przejściach dla pieszych. Zespoły regionalne otrzymały nowe stroje i instrumenty, realizowane były także zajęcia z pływania, zumby, zajęcia z hipoterapii, zorganizowano wydarzenie edukacyjne w ramach którego rozdano sadzonki drzew i krzewów.

