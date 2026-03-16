Kraków

Podpalacz w kościele. "Połączył klęczniki i podpalił"

Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Trzebinia (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Policja szuka mężczyzny, który w niedzielę podpalił klęczniki w przedsionku kościoła świętych Piotra i Pawła w Trzebini (Małopolska). Wizerunek prawdopodobnego podpalacza - około 40-letniego mężczyzny w koszuli i krawacie - zarejestrowała kamera monitoringu.

O zdarzeniu poinformowała na swojej stronie Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Z wpisu wynika, że w niedzielę około godziny 13.30 miała miejsce "próba podpalenia drzwi głównych" kościoła.

"Sprawcy nie udało się dostać do wnętrza. Zostały spalone klęczniki w przedsionku kościoła" - czytamy na stronie parafii. Jak podkreślono w komunikacie, prawdopodobnym sprawcą zarejestrowanym przez monitoring jest mężczyzna w wieku około 40-50 lat, ubrany w ciemną kurtkę, białą koszulę i krawat. "Został zarejestrowany, kiedy szybko oddalał się ulicą Kościelną w stronę ulicy Starowiejskiej" - czytamy w oświadczeniu.

W momencie zdarzenia w kościele nie było wiernych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podpalają i uciekają. "To zagrożenie dla pracowników i pasażerów"

Podpalają i uciekają. "To zagrożenie dla pracowników i pasażerów"

Wrocław
Sześć ofiar w autobusie. Doszczętnie spłonął

Sześć ofiar w autobusie. Doszczętnie spłonął

Świat

Policja: mężczyzna oblał klęczniki łatwopalną substancją

Na miejsce przyjechała policja. Jak poinformował tvn24.pl mł. asp. Piotr Fudała, oficer prasowy chrzanowskiej policji, nieznany mężczyzna próbował dostać się do wnętrza świątyni, jednak nie został tam wpuszczony przez kościelnego.

- Po opuszczeniu wejścia połączył ze sobą dwa znajdujące się w przedsionku klęczniki, a następnie je podpalił, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia - powiedział Fudała. Odpowiadając na nasze pytania doprecyzował, że sprawca oblał klęczniki łatwopalną substancją. Dzięki szybkiej reakcji kościelnego, który ugasił ogień, nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru.

Policja poszukuje mężczyzny, którego wizerunek zarejestrował monitoring. "Jeżeli ktoś widział podejrzane osoby kręcące się koło kościoła proszone są o kontakt z komisariatem policji w Trzebini" - zaapelowała w komunikacie Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini.

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TrzebiniaMałopolskawojewództwo małopolskieKościoły w PolscePożarypożarPolicjaChrzanów
Czytaj także:
Małgorzata Turzańska
Suknia z ukrytym przesłaniem. Tak Polka wystąpiła na czerwonym dywanie
Kultura i styl
11-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie (zdjęcie ilustracyjne)
Obudził się z niebieską skórą niczym z "Avatara". W szpitalu odkryli powód
Ciekawostki
Zatrzymany inspektor nadzoru budowlanego
Nadzorował budowy, jednocześnie nimi kierując. Ważny urzędnik zatrzymany
Rzeszów
Oblodzenie, gołoledź, ślisko
Ostrzeżenia przed lodem i śniegiem. Tu zima nie powiedziała ostatniego słowa
METEO
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"
WARSZAWA
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Awaria w dużym banku. "Możecie mieć trudności"
BIZNES
Audi wypada z ronda
Wypadł z ronda i dachował. Nagranie
Szczecin
Pożar Fudżajra
Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana
BIZNES
dziecko w samochodzie
Dziewięciolatek za kierownicą na kolanach 45-latka. Interwencja policji na autostradzie
Świat
Ciało mężczyzny dryfowało w Zatoce Puckiej
Ciało mężczyzny dryfowało w Zatoce Puckiej
Trójmiasto
Polska wysyła w kosmos kolejne satelity
Dane z kosmosu pomagają reagować. Polska liderem
Fakty
imageTitle
Kosztowne pudła Lewandowskiego
EUROSPORT
Japonia, Tokio
Kryzys paliwowy. To największa operacja w historii kraju
BIZNES
Radosław Sikorski
"Żeby być za polexitem, nie trzeba mówić, że jest się za polexitem"
Polska
Maciek Szczerbowski i Chris Lavis podczas oscarowej gali
Rodzice spakowali dwie walizki i tuż przed stanem wojennym wyjechali z Polski
Kultura i styl
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Jednostka 75127 to zagraniczne macki Putina. Wpadli przez głupi błąd
Świat
Pasażer otworzył drzwi samolotu i zjechał trapem
Incydent na Okęciu. Otworzył drzwi samolotu w czasie kołowania
WARSZAWA
imageTitle
Kibice częstowali, zawodnik pił na trasie. Federacja go... pochwaliła
EUROSPORT
napoleon
Kandydat na prezydenta zginął w wypadku samochodowym
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Tego dnia pośpimy o godzinę krócej
METEO
imageTitle
Dumna Sabalenka. Pochwaliła się tym po zdobyciu tytułu
EUROSPORT
Izrael zniszczył samolot przywódcy irańskiego w Teheranie
Izrael "zniszczył samolot przywódcy"
Świat
NAWROCKI PAP
Prezydent "nie ma prawnych możliwości nieprzyjęcia ślubowania"
Polska
26316033
"To niebezpieczny precedens". Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu
BIZNES
Barbra Streisand podczas oscarowej gali
To moment, gdy podczas oscarowej gali zapadła cisza
Kultura i styl
imageTitle
Wielkie zakłopotanie ter Stegena. Incydent podczas wyborów
EUROSPORT
Jessie Buckley
Emocjonalne przemówienie najlepszej aktorki
Kultura i styl
Cieśnina Ormuz
Trump zwiększa presję, ceny szybują
BIZNES
Żołnierze izraelscy
Izrael rozpoczął "ukierunkowane operacje lądowe"
Świat
Tragiczny wypadek koło Gorzowa Wielkopolskiego
Zderzenie samochodu osobowego i dwóch ciężarówek. Nie żyją dwie osoby
Lubuskie
