Sprawca kolizji odjechał z mandatem, a poszkodowana stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w powiecie myślenickim Źródło: Google Earth

Do kolizji doszło w czwartek w Tokarni pod Myślenicami. Policjanci dostali zgłoszenie około godziny 14.50

"Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali dwa uszkodzone pojazdy oraz kierujących. Po rozpytaniu uczestników i analizie śladów policjanci ustalili (…) że kierujący samochodem marki hyundai nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu oplowi, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów" – podaje małopolska policja.

Kłopoty poszkodowanej

38-latek kierujący hyundaiem dostał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Na tym działania policji się nie zakończyły. Uczestnicy zdarzenia zostali przebadani alkomatem, który wykazał niecały promil alkoholu w powietrzu wydychanym przez poszkodowaną kobietę.

"Jej samochód został przekazany członkowi rodziny, który przyjechał na miejsce interwencji. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości będzie odpowiadać przed sądem" – zapowiada policja.

