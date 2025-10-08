Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Internet dotarł na szlak do Morskiego Oka

Starlinki dotarły do Tatr
Morskie Oko w Tatrach
Źródło: Google Maps
Turyści odwiedzający Tatry mogą skorzystać z trzech punktów dostępu do internetu Starlink w miejscach, gdzie do tej pory nie było zasięgu. Władze parku wyjaśniają, że ma on służyć przede wszystkim kupowaniu biletów na szlaki i tatrzańskie atrakcje.

Testowo uruchomione zostały trzy punkty. Połączenie z siecią możliwe jest poprzez kody QR umieszczone w wybranych lokalizacjach. TPN przypomina, że zasięg Starlinka jest ograniczony i służy przede wszystkim do połączenia ze stroną tpn.gov.pl, gdzie dostępna jest zakładka sprzedaży biletów online.

Gdzie w Tatrach jest internet?

Pierwszy punkt dostępu działa na Palenicy Białczańskiej, przy wejściu na szlak prowadzący do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów Polskich. W tym miejscu można kupić zarówno bilet wstępu do TPN, jak i bilet na elektrycznego busa, który kursuje z Palenicy na Włosienicę. Kolejny punkt uruchomiono przy wejściu do Doliny Kościeliskiej – jednej z najpopularniejszych tatrzańskich dolin. Turyści będą mogli tu nabyć bilety wstępu do TPN oraz bilety do Jaskini Mroźnej. Park przypomina, że przy samej jaskini nie ma zasięgu, a płatność możliwa jest jedynie gotówką. Trzeci punkt został zlokalizowany na Polanie Włosienica przed Morskim Okiem - tam na żądanie kierowca "elektryka”" dostępni turystom kod, który umożliwi połączenie z internetem i zakup biletu na zjazd e-busem do Palenicy Białczańskiej lub Zakopanego.

Starlinki dotarły do Tatr
Starlinki dotarły do Tatr
Źródło: Tatrzański Park Narodowy / Facebook

Jak podkreśla TPN, zakup e-biletów pozwala oszczędzić czas i uniknąć kolejek – osoby z biletami elektronicznymi mogą korzystać z osobnego stanowiska weryfikacji. Rozwiązanie jest też przyjazne środowisku, ponieważ nie wymaga drukowania biletów. Dane TPN wskazują rosnącą popularność e-biletów - do końca sierpnia br. skorzystało z tej formy zakupu 811 tys. 992 turystów.

Władze parku przypominają, że bilety należy kupować także poza godzinami otwarcia punktów wejściowych, jeśli w tym czasie planuje się wejście na górskie szlaki: "Jeśli wchodzicie na teren TPN, a punkt wejściowy jest zamknięty, nadal jesteście zobowiązani do posiadania biletu. Dzięki Starlinkom możecie go kupić także poza godzinami otwarcia punktów wejścia – przestrzegając jednocześnie regulaminu Parku. Dostęp online nie oznacza możliwości zakupu biletów o dowolnej porze w ciągu doby i wejścia na teren TPN" - przypomniano w komunikacie.

Jak działa Starlink?

Starlink to globalna sieć satelitów zapewniająca dostęp do szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna jest niedostępna lub ograniczona. System został opracowany przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX, która jak dotąd umieściła na orbicie ponad 8 tys. satelitów tego systemu, a docelowo ma ich być ok. 42 tys. Aby z niego korzystać, niezbędny jest naziemny terminal. System wykorzystywany jest w miejscach odległych od siedzib ludzkich oraz w strefach konfliktów, m.in. w ogarniętych działaniami wojennymi regionach Ukrainy

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tatrzański Park Narodowy / Facebook

Udostępnij:
Czytaj także:
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
BIZNES
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe bilety na Konkurs Chopinowski. Organizator ostrzega i apeluje
Kultura i styl
Doprowadzenie Kolumbijczyka do prokuratury
Wielka bójka po imprezie, śmierć po ugodzeniu nożem
Kujawsko-Pomorskie
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
METEO
imageTitle
Strach przed meczem. "Skłamałbym, mówiąc, że o tym nie myślałem"
EUROSPORT
Usłyszeli już zarzuty
Diagności zatrzymani. Badania techniczne aut, których nawet nie widzieli
Rzeszów
Parlament Europejski
"Agenci są także tu, na tej sali". Europoseł apeluje o walkę z rosyjskimi wpływami
Świat
shutterstock_1733390456
Co ze złotem? "Koktajl powodów"
BIZNES
nobel z chemii
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z chemii
Świat
Zespół T.Love w składzie: Sidney Polak, Jan Benedek, Muniek Staszczyk, Michał Marecki i Paweł Nazimek podczas Festiwalu Zdobywców Fryderyków w Szczecinku
Komunikat T.Love. Z zespołu odchodzi znany muzyk
Kultura i styl
imageTitle
Sabalenka najadła się strachu
EUROSPORT
W Bułgarii strajk lekarzy rodzinnych
Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł zablokować strajk? Ważny zapis w "lex szarlatan"
Zdrowie
Anglia i mundial w 2006 roku
"Byliśmy egoistycznymi nieudacznikami"
EUROSPORT
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
WARSZAWA
imageTitle
Takiego wyścigu jeszcze nie było
EUROSPORT
budowa osiedle dom domy mieszkania mieszkanie AdobeStock_582681732
To jedna z najbardziej zadłużonych branż
BIZNES
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
WARSZAWA
Mężczyzna odpowie za obrabowanie salonu jubilerskiego
Przez szyb wentylacyjny i po drabince. Z salonu zniknęło złoto warte prawie milion
Rzeszów
pjongjang korea polnocna - Caminhos me Levem shutterstock_1933284611
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
BIZNES
Pocisk z czasów II wojny światowej
"Uwaga, uwaga. Zarządza się ewakuację. Miejsce zbiórki: szkoła podstawowa"
Wrocław
Amelia Earhart w kokpicie samolotu ok. 1936 r.
Zaginięcie Amelii Earhart. Trump nakazał "natychmiastowe przeszukanie" biur FBI
Świat
Policjanci zabezpieczyli monitoring
Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek w rękach policji
Poznań
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
METEO
imageTitle
"Podążam za tobą". Historyczne sceny w Szanghaju
EUROSPORT
GettyImages-1244386692
Od dekady jest w więzieniu, oskarżono go o zabójstwo na drugim końcu świata
Świat
Wypadek Łebieńska Huta
Wjechał w grupę chłopców i uciekł z miejsca wypadku. Był już karany za jazdę po alkoholu
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa
Ziobro "ponosił pełną odpowiedzialność". Jest zawiadomienie
Polska
Festiwal w Mjanmie w 2019 roku
Na uczestników festiwalu spadły bomby, ponad 20 osób nie żyje
Świat
japonia fabryka piwo shutterstock_1079485331
Fabryki giganta stanęły. Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataku
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica