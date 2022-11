Turysta wszedł na inny szczyt w Tatrach niż planował. Sprowadzili go ratownicy

czytaj dalej

Minister obrony Mariusz Błaszczak przekazał w środę, że zwrócił się do strony niemieckiej, by "proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie". To - dodał - "pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem". Wcześniej tego dnia prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej ocenił, że "dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom, przeszkolili ukraińskie załogi, z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy". Z kolei jeszcze w poniedziałek Błaszczak informował, że zaproponował niemieckiej minister obrony by system stacjonował przy granicy z Ukrainą.