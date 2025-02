Śmiertelny wypadek w Tatrach

Warunki w Tatrach

TOPR w swoim komunikacie przestrzegł, że w wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. "Śniegi są twarde, co wymaga użycia raków, czekana oraz kasku. Poruszając się powyżej granicy lasu zalecamy również do posiadania lawinowego ABC" - czytamy na facebookowej stronie tatrzańskiego ochotniczego pogotowia.

Według komunikatu turystycznego Tatrzańskiego Parku Narodowego (odnosi się on do polskich Tatr) w górach jest obecnie bardzo ślisko. "Dotyczy to zwłaszcza tak popularnych szlaków, jak Droga do Morskiego Oka, gdzie szczególnie silne oblodzenia występują w okolicach 'skrótów' powyżej leśniczówki Wanta, zwłaszcza na samych 'skrótach' - odradzamy korzystanie z nich, wędrówkę najlepiej kontynuować drogą" - podkreślili pracownicy TPN.