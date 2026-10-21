Kraków "Dzieci się boją". Rozmawiali o bezpieczeństwie w szkołach Anna Winiarska |

Konferencja "Bezpieczne dziecko" w Tarnowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Konferencja zorganizowana przez klub sportowy UNIT 37 i Fundację Nalepkowo zgromadziła ponad 300 osób. Jak tłumaczą organizatorzy, to odpowiedź na ostatnie wydarzenia w polskich szkołach.

- Chcieliśmy zorganizować konferencję, która odpowie na wiele pytań: jak zapobiegać przemocy, jak uchronić nasze dzieci w szkołach i poza szkołą, tak, by zminimalizować ryzyko tych tragicznych wydarzeń. Zaprosiliśmy grono wybitnych specjalistów, którzy uczniom z klas V-VIII przybliżyli trochę tematykę zagrożeń z aspektu psychologicznego. Byli goście z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, którzy mówili o zagrożeniach, o zapobieganiu, o hejcie – wylicza Jacek Brzeziński, organizator konferencji.

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Jak tłumaczy Brzeziński, najlepszym sposobem na zapobieganie przemocy jest uświadamianie dzieci i dorosłych. - Wszystko zaczyna się w domu. To, jak rodzice wychowują swoje dzieci, tak dzieci później zachowują się w szkołach i poza nimi. Druga rzecz to zwracanie uwagi co nasze dzieci oglądają w internecie, na jakich forach się logują - wskazuje organizator. Jak dodaje, dobrym sposobem na odciąganie dzieci od patologicznych zachowań jest sport.

- Fundacja dba o profilaktykę zdrowia, ale mamy też inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa dzieci, organizujemy różne inicjatywy sportowe. Przede wszystkim chcemy dotrzeć do jak największej liczby dzieci, żeby uczyć je, jak mogą się czuć bezpieczne - mówi Magda Nalepka z fundacji Nalepkowo, współorganizatorka konferencji.

Ważne są relacje

Jerzy Rzempołuch i Tomasz Gadowski z Fundacji OPFOR tłumaczyli dzieciom i nauczycielom, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz jak przeprowadzić skuteczną ewakuację.

- Jeśli jest możliwość wycofania i braku konfrontacji, to po prostu się wycofaj i uciekaj. Jeżeli nie, zabarykaduj się, zamknij, zadzwoń pod 112, kontaktuj się z rodzicami, z nauczycielem, nasłuchuj i patrz - mówili.

Przedstawiciele fundacji podkreślali, że w rozmowie z uczniami skupiają się na kwestiach teoretycznych.

- Czyli jak identyfikować zagrożenia, jak się zachować w momencie kiedy zagrożenie się pojawi, jak rozróżnić zachowania, które czasami wydają się dzieciom niewinnym żartem, a potem eskalują do dość poważnych problemów - mówi Gadomski.

- Mam wrażenie, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie spowodowały, że dzieci po prostu się boją. Myślę, że w szkołach warto byłoby skupić się na tym, żeby zorganizować warsztaty dla dzieciaków, żeby im to wszystko jeszcze raz wytłumaczyć - mówi Wioletta Grzywa, psycholożka szkolna prowadząca jedną z prelekcji.

Jak dodaje psycholożka, bardzo ważne są relacje dzieci z rodzicami. - Żyjemy w takim a nie innym świecie i często rodzice nie mają czasu na to, by z dzieckiem porozmawiać, a to jest kluczowe - przekonuje ekspertka.

W Tarnowie rozmawiali o bezpieczeństwie dzieci Źródło zdjęcia: TVN24