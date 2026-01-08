Dwa zdarzenia obok siebie i korek na A4

Utrudnienia na A4 Źródło: TVN24

Do zdarzeń doszło niedaleko Tarnowa, na nitce w kierunku zachodnim.

- Na wysokości miejscowości Biadolin Radłowskich 53-latka kierująca samochodem osobowym próbowała wyprzedzić ciężarówkę, ale wpadła w poślizg i uderzyła w barierę. Potem jej auto zostało jeszcze uderzone przez ciężarówkę. Na szczęście nikt nie ucierpiał i zakwalifikowaliśmy incydent jako kolizję - przekazuje aspirant Wójcik.

Nieco dalej przewrócił się samochód ciężarowy, co dodatkowo sparaliżowało ruch w kierunku Krakowa.

- Mamy do czynienia z trudnymi warunkami atmosferycznymi, dlatego apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność - podkreślił policjant.

"Wymagające warunki"

Niedługo po obu zdarzeniach, autostradą A4 w kierunku stolicy Małopolski jechała ekipa TVN24.

- Warunki na drodze może nie są dramatyczne, ale z pewnością wymagające - opowiada Grzegorz Jarecki, reporter TVN24.

Zaznacza, że na drodze zalega błoto pośniegowe, a nagłe naciśnięcie hamulca wiąże się z wpadnięciem auta w poślizg. Problematyczne jest też zmienianie pasów ruchu.

- Mimo to minęło nas kilku kierowców, którzy gnali z ogromną prędkością. Na szczęście są też pozytywne aspekty - kiedy na A4 utworzył się korek, wszystkie auta utworzyły szeroki korytarz życia dla służb - mówi nasz dziennikarz.

