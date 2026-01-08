Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dwa zdarzenia obok siebie i korek na A4

Sytuacji na A4 przyglądają się nasi dziennikarze.
Utrudnienia na A4
Źródło: TVN24
Policja apeluje do kierowców o rozwagę w związku ze śliską nawierzchnią i trudnymi warunkami na drodze. - Jedno po drugim na A4 doszło do dwóch zdarzeń drogowych, ruch w kierunku Krakowa jest utrudniony - mówi aspirant Kamil Wójcik z policji w Tarnowie.

Do zdarzeń doszło niedaleko Tarnowa, na nitce w kierunku zachodnim.

- Na wysokości miejscowości Biadolin Radłowskich 53-latka kierująca samochodem osobowym próbowała wyprzedzić ciężarówkę, ale wpadła w poślizg i uderzyła w barierę. Potem jej auto zostało jeszcze uderzone przez ciężarówkę. Na szczęście nikt nie ucierpiał i zakwalifikowaliśmy incydent jako kolizję - przekazuje aspirant Wójcik.

Nieco dalej przewrócił się samochód ciężarowy, co dodatkowo sparaliżowało ruch w kierunku Krakowa.

- Mamy do czynienia z trudnymi warunkami atmosferycznymi, dlatego apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność - podkreślił policjant.

Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka

Arleta Unton-Pyziołek

"Wymagające warunki"

Niedługo po obu zdarzeniach, autostradą A4 w kierunku stolicy Małopolski jechała ekipa TVN24.

- Warunki na drodze może nie są dramatyczne, ale z pewnością wymagające - opowiada Grzegorz Jarecki, reporter TVN24.

Zaznacza, że na drodze zalega błoto pośniegowe, a nagłe naciśnięcie hamulca wiąże się z wpadnięciem auta w poślizg. Problematyczne jest też zmienianie pasów ruchu.

- Mimo to minęło nas kilku kierowców, którzy gnali z ogromną prędkością. Na szczęście są też pozytywne aspekty - kiedy na A4 utworzył się korek, wszystkie auta utworzyły szeroki korytarz życia dla służb - mówi nasz dziennikarz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceAutostrada A4Zima
Czytaj także:
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
WARSZAWA
Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Znaleźli "sprzeczności" z wersją Trumpa. Analiza nagrań z Minneapolis scena po scenie
Policja zabezpieczyła prawie 100 kg narkotyków
Zatrzymali dwóch mężczyzn i przejęli narkotyki o wartości 3,5 miliona złotych
Kraków
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Sabalenka znów złamie przepisy. Powtarza słowa Świątek
EUROSPORT
Ruszył proces Sebastiana M.
Rodzina spłonęła na A1. Sebastian M. podważa dowody oskarżenia, chce nowej ekspertyzy
Łódź
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
METEO
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
BIZNES
Złotówki Pieniądze PLN
Wyłudzili nawet 498 milionów. Oskarżona "odgrywała w grupie kluczową rolę"
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Śnieg będzie sypał od Zatoki Gdańskiej po Warszawę. "Powtórzy się efekt jeziora"
METEO
imageTitle
Rosyjskie flagi na arenach igrzysk? MKOl stawia sprawę jasno
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali 24-latka
Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów
WARSZAWA
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Duży pożar pod Częstochową. Kilkanaście zastępów straży w akcji
Katowice
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Inwestycja w talent. Chcą z Polaka zrobić wielkiego piłkarza
EUROSPORT
Marcin Wrona Minneapolis
"Jest krzyż, są plakaty, mnóstwo kwiatów". Korespondent "Faktów" TVN w miejscu tragedii
Zmarł Mieczysław Leon Czerniawski - były prezydent Łomży, wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec
Nie żyje były poseł i samorządowiec
Białystok
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
BIZNES
Chimamanda Ngozi Adichie
Nie żyje synek znanej pisarki. "Jesteśmy zdruzgotani"
Kultura i styl
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Ogień wydostawał się z okien, strażacy ewakuowali kobietę
WARSZAWA
Wyrok sądu
Matka trafiła do aresztu, dzieci do ośrodka Jugendamtu. Jest decyzja niemieckiego sądu
Szczecin
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
System w stanie nagłym. Kolejki karetek w Legnicy to tylko wierzchołek kryzysu
Anna Bielecka
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
METEO
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Agent ICE zastrzelił 37-latkę
Były agent FBI analizuje nagranie z Minneapolis
Minnesota jest obecnie największym skupiskiem Somalijczyków w USA
"Mała Somalia". Dlaczego w Minnesocie jest tak wielu Somalijczyków?
Policja prowadzi czynności procesowe w lokalu dawnej Zatoki Sztuki
Były szef Zatoki Sztuki nie stawił się w więzieniu, szuka go policja
Trójmiasto
imageTitle
Singliści załatwili sprawę. Belgia zagra o finał United Cup
Najnowsze
Hiszpania. Księżniczka Eleonora
Oszuści podszywają się pod następczynię tronu
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica