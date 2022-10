Autostopowicz odpowie za pobicie i porwanie 19-latka. Przed policją schował się pod słomą

19-letni kierowca zabrał z drogi autostopowicza. Po podróży mężczyzna nie chciał jednak opuścić samochodu i grożąc siekierą zmusił 19-latka, by ten wszedł do bagażnika pojazdu. Porywacza szukało 50 policjantów z psem tropiącym. Sprawdzili pola uprawne, lasy i okoliczne posesje. 23-latka znaleźli na strychu stodoły pod stertą słomy.

23-latek łapał autostop w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie). Na przystanku zatrzymał się 19-letni kierowca, który zgodził się podwieźć go do Szczucina.

Jak podaje st. asp. Ewelina Fiszbain, rzeczniczka policji w Dąbrowie Tarnowskiej, gdy dojechali do miasteczka, pasażer nie chciał opuścić pojazdu, chciał jeszcze pojechać do innej miejscowości. Kierowca odmówił i wtedy - jak relacjonuje policja - został pobity, uderzony w rękę siekierą, którą napastnik następnie przyłożył mu do szyi i kazał jechać dalej.