Miały kupić fałszywe certyfikaty covidowe. Lekarka, pielęgniarka i położna zatrzymane przez CBŚP

Zarzuty korupcyjne za fałszywe certyfikaty

Jak informuje Prokuratura Krajowa, są to już kolejne czynności w tej sprawie, wcześniej na polecenie prokuratora zatrzymano organizatora przestępczego procederu, a także osobę, która wprowadzała dane do systemu teleinformatycznego e–zdrowie oraz osoby wyszukujące klientów zainteresowanych uzyskaniem zaświadczeń o szczepieniach.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty m.in. płatnej protekcji, wręczenia korzyści majątkowych i skłonienia do poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Co grozi podejrzanym

Nawet 1,5 tysiąca złotych za "certyfikat"

Według dotychczasowych ustaleń śledztwa, prowadzonego przez lubelski Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, członkowie gangu docierali do osób, które nie chciały się zaszczepić przeciw COVID-19, ale chciały posiadać zaświadczenie potwierdzające szczepienie. Następnie wprowadzano dane "klienta" do systemu, wystawiając przy tym zaświadczenie. Taka usługa kosztowała od tysiąca do 1,5 tysiąca złotych.