W zgliszczach znaleźli ciało mężczyzny

Do tragicznego pożaru w miejscowości Świnna Poręba w powiecie wadowickim w Małopolsce doszło 1 stycznia około godziny 3:30 w nocy.
Jak przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ogień pojawił się w szopie przy budynku mieszkalnym, a następnie rozprzestrzenił się na poddasze domu. W spalonym budynku strażacy znaleźli ciało 79-letniego mężczyzny.
Przyczyny i okoliczności pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury.
