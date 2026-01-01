W zgliszczach znaleźli ciało mężczyzny

Powiat wadowicki (Małopolska) Źródło: Google Earth

Do tragicznego pożaru w miejscowości Świnna Poręba w powiecie wadowickim w Małopolsce doszło 1 stycznia około godziny 3:30 w nocy.

Jak przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ogień pojawił się w szopie przy budynku mieszkalnym, a następnie rozprzestrzenił się na poddasze domu. W spalonym budynku strażacy znaleźli ciało 79-letniego mężczyzny.

Przyczyny i okoliczności pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury.