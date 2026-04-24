Kraków

Orlik "jak po trzęsieniu ziemi". Szukają wandali

Zdewastowany orlik w Świniarsku
Do zdarzenia doszło w Świniarsku (Małopolska)
Wandale włamali się do budynku na terenie orlika w Świniarsku i doszczętnie zdewastowali pomieszczenia. Władze gminy opublikowali zdjęcia zniszczeń. Orlik jest zamknięty do odwołania.

O sprawie gmina Chełmiec poinformowała w mediach społecznościowych. Na zdjęciach widać między innymi zniszczone drzwi i rozbite w drobny mak umywalki i sanitariaty.

"Nie mogę zrozumieć, ile agresji trzeba mieć w sobie, żeby dopuścić się takiego czynu" - mówi cytowany w komunikacie gminy Stanisław Kuzak, wójt Chełmca. Do zdarzenia, jak podają urzędnicy, doszło w środę w nocy.

Na razie orlik jest wyłączony z użytkowania. Zawiadomiono policję.

- Obiekt wygląda jak po trzęsieniu ziemi. Toalety są doszczętnie zniszczone, a rury powyrywane ze ścian. Nie wiem, co kierowało sprawcami, ale z pewnością nie ujdzie im to na sucho - zapewnia wójt.

Urzędnicy zwrócili się do mieszkańców i świadków zdarzenia z prośbą o pomoc w namierzeniu wandali.

- Odnawiamy boiska, budujemy nowe obiekty sportowe, aby nasze dzieci i młodzież miały gdzie realizować swoje pasje - mówi Stanisław Kuzak. - Nie mogę dopuścić, aby na terenie gminy dochodziło do takich zdarzeń. Osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę lub podejrzenia, kto stoi za tym aktem wandalizmu, mogą liczyć na pełną anonimowość. Chuligani muszą wiedzieć, że nie pozwolimy niszczyć naszego wspólnego mienia, na które ciężko pracujemy - przekonuje wójt.

"Bezprecedensowa" skala wandalizmu. 18-latek miał ręce czerwone od farby

Zniszczył wiatę przystankową. Przejeżdżała akurat policjantka. Nagranie

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica