Konopie prosto z wierzby, rosły sześć metrów nad ziemią

Gruszki na wierzbie, jak wiadomo, to tylko w obietnicach, ale konopie to już inna sprawa. Kryminalni z policji w Busku – Zdroju zlikwidowali nietypową plantację tej nielegalnej w Polsce rośliny. Krzaki rosły właśnie na wierzbie, sześć metrów nad ziemią.

Policjanci z wydziału kryminalnego buskiej komendy ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Stopnica, znajduje się nielegalna uprawa konopi indyjskich. Pojechali to sprawdzić. Tam zauważyli "podejrzaną" wierzbę. W jej konarach, na wysokości około sześciu metrów,, umieszczone były dwa plastikowe pojemniki. Rosło w nich osiem krzaków konopi.

Rośliny były w różnej fazie wzrostu, miały od 100 do nawet 220 centymetrów wysokości. Zabezpieczone krzewy zostały przewiezione do komendy, trafią do policyjnego laboratorium.